Кыргызстан: кадровые перестановки за 21-25 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Бермет Турсалиева назначена заместителем министра сельского хозяйства.

Фото из интернета. Бермет Турсалиева

Ранее пост занимал Амангелди Исаев.

«Бермет Турсалиева уже ранее тесно взаимодействовала с фермерами и сельскохозяйственной отраслью. В частности, она работала над брендированием отечественных предприятий. Cвободно говорит на английском языке, что немаловажно. Нам необходимо работать с зарубежными партнерами для привлечения инвестиций. Бермет также владеет французским языком», — отметил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Тилек Токтогазиев.

Мирлан Бакиров подал в отставку с поста вице-спикера Жогорку Кенеша.

По словам депутата Бакыта Торобаева, он решил уйти в отставку по собственному желанию, чтобы освободить место для подрастающего поколения.

На освобожденный пост выдвинули кандидатуру 53-летнего Уланбека Исмаилова.

Замирбек Базарбеков назначен завотделом судебной реформы и законности аппарата президента КР.

Эту должность ранее занимал Жаныбек Бекназаров. Он освобожден согласно поданному заявлению.



Замирбек Базарбеков родился 14 декабря 1957 года в селе Уч-Терек Джалал-Абадской области. Окончил Кыргызский государственный университет имени 50-летия СССР, юридический факультет.

С 1989 года работает в органах прокуратуры, адвокатуры.

В 2011 году являлся председателем Совета судей Кыргызстана. Затем занимал должность судьи Балыкчинского городского суда. Был адвокатом Садыра Жапарова.

27 ноября 2020 года избран председателем Дисциплинарной комиссии Совета судей.

Кадровые перестановки в мэрии Бишкека.

Директором «Бишкекзеленхоза» стал Урмат Дербишев. Прежняя руководительница Эльнура Жолдошева написала заявление об увольнении.

Ранее Урмат Дербишев работал в Государственной инспекции экологической и технической безопасности.

Заместителем главы общественно-государственного управления капитального строительства (ОГУКС) мэрии назначен Шайлообек Арынов. В системе ОГУКС он с 2014 года. В 2019-м стал заведующим технического отдела.

Кадровые перестановки в мэрии Оша.

Жылдызбек Турганбаев стал первым вице-мэром Оша. Прежний вице-мэр Саибжан Турдуев освобожден от занимаемой должности на основе заявления об увольнении по собственному желанию.

Читайте по теме Стал известен новый состав комиссии по отбору в патрульную милицию города Ош

Жылдызбек Турганбаев был советником председателя Государственной налоговой службы КР. Работал в Ноокатском районном и Ошском городском налоговых отделах, был начальником управления ГНС по южному региону.

Отметим, первый вице-мэр является ответственным за экономическую сферу.

Бекдоолот Абакиров возглавил комитет физкультуры и спорта южной столицы. Ранее его возглавлял Кылычбек Саркарбаев. Он отправлен в СИЗО на два месяца. По версии следствия, руководитель комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев пользовался поддельным паспортом, чтобы скрыть свою судимость.

Бекдоолот Абакиров был охранником мэра Оша Таалайбека Сарыбашева во время событий 5-6 октября. Ранее он занимал должность директора авторынка «Жапалак» в южной столице.

Мастер спорта по борьбе. Участвовал в соревнованиях по боям без правил.

Азамат Алиев назначен первым зампредседателя ОАО «Кыргызалтын».

Он стал замом по безопасности. Соответствующее решение принял совет директоров.

Ранее эту должность занимал Нурдин Канымбетов.

Азамат Алиев работал заместителем генерального директора дочерней компании «Кыргызалтын» — «Алтынкен».

Избран председатель Федерации профсоюзов Кыргызстана.

Им стал Сагынбек Бозгумбаев. Об этом на пресс-конференции сообщила глава управления «Кыргыз курорт туризм» Чинара Токобаева.

Председатель и его заместители избраны до следующего съезда, который, возможно, состоится через 3-4 месяца.

Однако позже пресс-секретарь организации Мира Осмоналиева заявила, что им избран Мирбек Асанакунов. Решение принято на чрезвычайном съезде федерации.

Скандал в профсоюзах длится уже более года. 5 февраля на заседании совета — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова, используя правоохранительные органы и депутатов парламента.

О кадровых перестановках с 14 по 18 декабря читайте здесь.