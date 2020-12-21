Кылычбека Саркарбаева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца

Руководителя комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбека Саркарбаева водворили в ИВС СИЗО ГКНБ на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Ошского горсуда.

Уточняется, что Кылычбек Саркарбаев водворен в следственный изолятор до 16 февраля 2021 года.

Напомним, по версии следствия, руководитель комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев пользовался поддельным паспортом, чтобы скрыть свою судимость. Его настоящая фамилия — Сулайманов. В ГКНБ считают, что он умышленно с помощью поддельных документов получил новый паспорт, чтобы скрыть судимость и устроиться на работу руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша.

Ранее Кылычбека Саркарбаева временно отстранили от работы в феврале 2020 года. С видеообращением выступил чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, заявив, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

В сентябре 2019-го, когда в Кара-Суйском районе произошла перестрелка, Тологон Рахманберди уулу утверждал другое. Он также выступал с видеообращением, где заявил, что Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.