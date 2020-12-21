11:27
USD 80.70
EUR 98.94
RUB 1.10
Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Кылычбека Саркарбаева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца

Руководителя комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбека Саркарбаева водворили в ИВС СИЗО ГКНБ на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба Ошского горсуда.  

Уточняется, что Кылычбек Саркарбаев водворен в следственный изолятор до 16 февраля 2021 года.

Напомним, по версии следствия, руководитель комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев пользовался поддельным паспортом, чтобы скрыть свою судимость. Его настоящая фамилия — Сулайманов. В ГКНБ считают, что он умышленно с помощью поддельных документов получил новый паспорт, чтобы скрыть судимость и устроиться на работу руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша. 

Ранее Кылычбека Саркарбаева временно отстранили от работы в феврале 2020 года. С видеообращением выступил чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, заявив, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

В сентябре 2019-го, когда в Кара-Суйском районе произошла перестрелка, Тологон Рахманберди уулу утверждал другое. Он также выступал с видеообращением, где заявил, что Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/177366/
просмотров: 62
Версия для печати
Материалы по теме
Бывшего председателя Финпола Бакира Таирова водворили в СИЗО ГКНБ
Кыргызстанец пытался вывезти из России лошадей по кошачьим документам
В Волгограде узбекистанец притворялся гражданином Кыргызстана
У главы ГКПЭН выявили поддельный диплом. Он инициировал экспертизу в суде
На одном из кыргызстанских порталов продают фальшивые справки о доходах
ГКНБ. Криминальный авторитет по прозвищу Чач до конца следствия останется в СИЗО
Главу Соцфонда Медера Ирсалиева на два месяца водворили в СИЗО ГКНБ
Брата замглавы МВД Суйуна Омурзакова водворили в СИЗО ГКНБ
Бывшего судью Первомайского райсуда Бишкека водворили в СИЗО
Камчи Кольбаев останется в СИЗО ГКНБ. Адвокаты отозвали жалобу
Популярные новости
Московские дворники из&nbsp;Кыргызстана сняли пародию на&nbsp;песню Моргенштерна Московские дворники из Кыргызстана сняли пародию на песню Моргенштерна
Сель в&nbsp;начале зимы. Очевидцам удалось заснять на&nbsp;видео необычное явление Сель в начале зимы. Очевидцам удалось заснять на видео необычное явление
Мясо в&nbsp;два раза дешевле. В&nbsp;Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции Мясо в два раза дешевле. В Бишкеке состоится ярмарка сельхозпродукции
В&nbsp;NABU узнали в&nbsp;&laquo;убитом&raquo; барсе хищника, которого они пытались спасти весной В NABU узнали в «убитом» барсе хищника, которого они пытались спасти весной
Бизнес
Газ в&nbsp;каждый дом: газифицирован жилой массив &laquo;Киргизия&raquo; Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на&nbsp;финальный матч Лиги чемпионов Кыргызстанец Кемел Токобаев назначен комиссаром на финальный матч Лиги чемпионов
Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и&nbsp;сберечь свое время Новогодний лайфхак: как удивить ребенка подарком и сберечь свое время
Первые участники акции в&nbsp;O!Store получают свои гарантированные подарки! Первые участники акции в O!Store получают свои гарантированные подарки!
21 декабря, понедельник
11:25
Кылычбека Саркарбаева водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца Кылычбека Саркарбаева водворили в СИЗО ГКНБ на два меся...
11:25
Газ в каждый дом: газифицирован жилой массив «Киргизия»
11:21
В Бишкеке повесился солдат внутренних войск МВД
11:19
В Бишкеке задержан необычный преступник. Разбивал силомеры и крал из них деньги
11:11
Житель Новопокровки хранил у себя дома три килограмма марихуаны