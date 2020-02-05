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Общество

Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Отстранен председатель

Совет Федерации профсоюзов отстранил от должности председателя организации Мирбека Асанакунова. Об этом 24.kg сообщил гражданский активист Адиль Турдукулов.

По его словам, решение принято сегодня на заседании совета — высшего органа управления федерации.

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«Ранее Верховный суд прекратил дело по иску о признании недействительным постановления Совета Федерации в 2017 году. Такое решение они объяснили тем, что суд не имеет права вмешиваться во внутренние дела неправительственной организации. Она может принимать решения в рамках действующего устава. Тогда Совет профсоюзов решил отстранить председателя своим решением», — рассказал он.

Напомним, ранее отдельные представители Федерации профсоюзов заявили, что Мирбек Асанакунов незаконно возглавляет республиканскую Федерацию профсоюзов в течение трех лет. По их сведениям, он подделал записи в трудовой книжке о работе в профсоюзной организации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/142671/
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