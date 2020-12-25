Двоевластие в профсоюзах. Мирбека Асанакунова тоже избрали председателем

Мирбек Асанакунов избран председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь организации Мира Осмоналиева.

По ее словам, сегодня в центре отдыха «Ала-Тоо» прошел чрезвычайный съезд федерации.

«На съезде председателем ФПК избран Мирбек Асанакунов. Информация об избрании главой организации Сагынбека Бозгунбаева неверная. Сегодня на чрезвычайном съезде присутствовало 400 делегатов, в том числе приехавших из регионов республики», — сказала Мира Осмоналиева.

Сегодня же, чуть ранее, на пресс-конференции в Бишкеке глава управления «Кыргыз курорт туризм» Чинара Токобаева заявила, что новым главой ФПК стал Сагынбек Бозгунбаев.

Скандал в профсоюзах длится уже более года. 5 февраля на заседании совета — в высшем органе управления федерации — принято решение об отстранении Мирбека Асанакунова от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова, используя правоохранительных органов и депутатов парламента.