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Сюжет: Скандалы с чиновниками

У чиновника Кылычбека Саркарбаева выявили поддельный паспорт и судимость

Руководитель комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша Кылычбек Саркарбаев пользовался поддельным паспортом, чтобы скрыть свою судимость. Его настоящая фамилия — Сулайманов. Об этом сегодня сообщает пресс-центр ГКНБ.

«В ходе проведенной проверки законности выдачи общенационального паспорта гражданина КР Саркарбаева Кылычбека Асилбековича, 1987 года рождения, выявлен факт подделки документа. Установлено, что последний, прежде являясь Сулаймановым Кылычем Асилбековичем, состоит в тесных отношениях с лидером ОПГ Кадыром Досоновым по кличке Дженго. Ранее Сулайманов привлекался к уголовной ответственности по факту грабежа. В июне 2006 года решением Ошского городского суда он был признан виновным и осужден к одному году лишения свободы условно», — говорится в сообщении.

В ГКНБ считают, что Сулайманов умышленно с помощью поддельных документов получил новый паспорт, чтобы скрыть судимость и устроиться на работу руководителем комитета физической культуры и спорта при мэрии Оша. Подозреваемый задержан и водворен в ИВС СИЗО ГУ ГКНБ по Ошу и Ошской области.

Напомним, что Кылычбека Саркарбаева временно отстранили от работы в феврале 2020 года. Ранее с видеообращением выступил чемпион мира по ММА Тологон Рахманберди уулу. Он пожаловался президенту страны, заявив, что чиновник от спорта Кылычбек Саркарбаев угрожал и стрелял в него, ранив в ногу.

В сентябре 2019-го, когда в Кара-Суйском районе произошла перестрелка, Тологон Рахманберди уулу утверждал другое. Он также выступал с видеообращением, где заявил, что Кылычбек Саркарбаев невиновен. Затем спортсмен написал встречное заявление.

МВД прокомментировало жалобу Тологона Рахманберди уулу. По данным ведомства, он является фигурантом уголовного дела и пытается ввести общественность в заблуждение, уклоняясь от уголовной ответственности. Кылычбек Саркарбаев называл все обвинения бредом. В сентябре он был восстановлен в должности.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/176961/
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