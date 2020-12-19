Кыргызстан: кадровые перестановки за 14-18 декабря

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Талантбек Капаров назначен директором МП «Бишкекское троллейбусное управление».

Предыдущего начальника Артура Омурзакова и заместителя главы управления городского транспорта Нурлана Атыканова уволили после того, как они сообщили без согласования о возможном повышении тарифа на проезд в общественном транспорте.

Ранее Талантбек Капаров занимал должность директора Ошского городского муниципального автотранспортного предприятия.

Бекмурза Эргешов стал директором Ошского МП «Теплоснабжение».

Прежний глава Беделбай Кадырбердиев освобожден от должности согласно поданному заявлению. На предприятии он проработал 27 лет.

46-летний Бекмурза Эргешов является депутатом Ошского городского кенеша. На парламентских выборах 2020 года баллотировался от политической партии «Биримдик».

Арсен Байсариев избран председателем Кара-Балтинского городского кенеша.

Алмаз Аалыев досрочно сложил полномочия.

На пост председателя местного кенеша претендовали два депутата — Рыскулбек уулу Нурмат и Арсен Байсариев. По итогам голосования победитель набрал 16 голосов, его конкурент — 11.

31-летний Арсен Байсариев — член постоянной комиссии по образованию, делам молодежи, культуре, спорту и инвестициям. Возглавлял городской штаб политической партии «Биримдик» на выборах 2020 года.

В ночь с 25 на 26 сентября 2020 года в районе «Квартал ковровщиков» — неизвестные избили Арсена Байсариева.

Жолдошбек Кольбаев переизбран президентом Федерации дзюдо.

Его кандидатура поддержана единогласно.

Высшее образование он получил в Каракольском филиале Московского института права и предпринимательства. Мастер спорта по дзюдо.

Жолдошбек Кольбаев — брат криминального авторитета Камчи Кольбаева. В 2016 году, когда он впервые назначен на эту должность, ряд политиков обеспокоились тем, что это может навредить имиджу страны в глазах международного спортивного сообщества.

Выборы президента федерации проводятся раз в четыре года.

Элдияр Сатыбалдыев назначен директором Центра реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.

У него высшее медицинское образование. Последние 11 лет работал в системе здравоохранения.

Приказ о назначении подписала министр Ализа Солтонбекова.

Назначены судьи в местные суды.

Совет по отбору судей на имя исполняющего обязанности президента торага Жогорку Кенеша Таланта Мамытова внес предложения о назначении на должности судей по 20 кандидатам в некоторые районные суды Бишкека, Чуйский и Ошский областные суды и Бишкекский городской.

С учетом дополнительных материалов, предоставленных соответствующими государственными органами, Талант Мамытов согласился с рекомендациями совета по девяти кандидатурам на должность судьи.

По оставшимся 11 он вернул материалы в совет после изучения дополнительной информации и комментариев, предоставленных различными государственными органами.

Аламединский районный суд: Кылыч Байсов, Бакыт Касымалиев, Эрлан Суеркулов.

Сокулукский районный суд: Кубанычбек Самудинов.

Панфиловский районный суд: Тилек Тагаев.

Токмакский городской суд: Данияр Астаркулов.

Ошский областной суд: Нурбек Майлубашов.

Бишкекский городской суд: Алмаз Калбаев.

Свердловский районный суд: Рустам Саткынбаев.

О кадровых перестановках с 7 по 11 декабря читайте здесь.