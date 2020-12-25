Сагынбек Бозгумбаев стал председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана

Председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана стал Сагынбек Бозгумбаев. Об этом на пресс-конференции сообщила глава управления «Кыргыз курорт туризм» Чинара Токобаева.

По ее словам, председатель и его заместители избраны до следующего съезда, который, возможно, состоится через 3-4 месяца.

«Сагынбек Бозгумбаев стал председателем. Мы надеемся, что решим вопрос раскола и договоримся с другой стороной. Его заместителями единогласным решением делегаций стали Калысбек Рыспаев и Эльдияр Карачалов», — сообщила она.