Кыргызстан: кадровые перестановки за 16-20 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок. Большая часть — назначения, произошедшие в конце прошлой недели, до приостановления полномочий Садыра Жапарова.

И. о. премьер-министра стал Артем Новиков, и. о. президента — Талант Мамытов.

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В прошлую субботу приостановлены полномочия премьер-министра Садыра Жапарова до определения результатов выборов президента.

Исполнение обязанностей главы правительства возложено на первого вице-премьер-министра, главы государства — на спикера Жогорку Кенеша.

Напомним, что досрочные выборы президента состоятся 10 января 2021 года.

Образовано конституционное совещание.

Оно обсудит концепции совершенствования основ конституционного строя — прав и свобод человека и гражданина и системы государственной власти.

Согласно указу, конституционному совещанию необходимо организовать периодическое освещение в средствах массовой информации хода работы совещания по согласованным вопросам.

В состав вошли 89 человек. Председателем выбран Бекбосун Борубашов.

С полным составом совещания можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Сменились два заместителя министров.

Мирланбек Байгончоков назначен заместителем министра финансов. Распоряжение подписал Садыр Жапаров, будучи и. о. президента.

Родился 25 сентября 1974 года. Окончил Кыргызский государственный национальный университет, «Финансы и кредит».

В Минфине с 1995-го. В 2010-2019 годах уже занимал пост заместителя главы этого ведомства.

Илязбек Балташев назначен заместителем министра культуры, информации и туризма.

Согласно его аккаунту в Facebook, окончил Кыргызский государственный университет имени Ишеналы Арабаева, Джалал-Абадский государственный университет, «Журналистика».

Работал в Newtv.kg, «ЭлТР», ОТРК.

Новым директором Агентства гражданской авиации стал Сталбек Шаршеев.

Он сменил на посту Курманбека Акышева.

Был начальником управления по безопасности полетов Госагентства гражданской авиации, затем и. о. главы АГА, начальником инспекции по безопасности Avia Traffic Company, генеральным директором авиакомпании «Эйр Кей Джи».

Нурсултана Кубанова назначили общественным советником мэра Бишкека.

Ранее советником мэра столицы была Гуля Алмамбетова.

Нурсултан Кубанов будет помогать городу по вопросам образования.

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Родился 20 ноября 1992 года в Нарыне. В 2014-м окончил Кыргызский национальный университет имени Жусупа Баласагына по специальности «Юриспруденция». Получил степень магистра в Дипломатической академии МИД.

С 2018 года руководитель международного отдела ОсОО «Образовательный центр «Перспектива Стади».

Был советником министра образования и науки на общественных началах. На парламентских выборах 2020-го баллотировался от политпартии «Бир Бол».

Суд отстранил от должности и. о. председателя Федерации профсоюзов Рысгуль Бабаеву.

Решение принято следственным судьей по ходатайству следователя ГУВД Бишкека по заявлению бывшего председателя федерации Мирбека Асанакунова.

Напомним, что в начале ноября Рысгуль Бабаева выступила против принятия во втором чтении депутатами Жогорку Кенеша законопроекта о профессиональных союзах, который, по ее мнению, противоречит Конституции, Трудовому кодексу, конвенциям ООН.

Назначены акимы некоторых районов Кыргызстана.

Первый заместитель акима Торогелди Туркбаев стал главой государственной администрации Сузакского района Джалал-Абадской области. Эрмекбай Омошев, занимавший пост, написал заявление об увольнении по собственному желанию после событий в Бишкеке 5-6 октября и смены власти в стране.

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Осконбай Мамажакыпов назначен главой государственной администрации — акимом Чон-Алайского района Ошской области. Жумадилла Жапаров, занимавший пост с 2015 года, освобожден от занимаемой должности.

Ранее работал в управлении ГНС по Чон-Алайскому району.

Аманкан Кенжебаев назначен акимом Сокулукского района Чуйской области. Прежний глава района Асылбек Сатыбалдиев освобожден от занимаемой должности.

Аманкан Кенжебаев в 2012-2017 годах уже был акимом Сокулукского района.

В правительстве образован республиканский штаб по проведению президентских выборов.

Руководителем штаба стал вице-премьер-министр Максат Мамытканов, сопредседателем — глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

Решение о совместной работе с Центризбиркомом принято для обеспечения прозрачности голосования.

О кадровых перестановках с 9 по 13 ноября читайте здесь.