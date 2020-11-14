Кыргызстан: кадровые перестановки за 9-13 ноября

В Кыргызстане за неделю произошло несколько важных кадровых перестановок.

Назначены заместители главы ГКНБ.

Кубаныч Молдосариев назначен директором Координационного центра по обеспечению кибербезопасности в ранге зампредседателя ГКНБ.

Айбек Шаменов назначен заместителем председателя — директором Антитеррористического центра.

Никакой информации о новых замах в открытом доступе нет.

Заместителем главы ГСБЭП стал Бакытбек Гайназаров.

Он пришел на место Сагынбека Абдылдаева, который месяц назад был назначен главой Финпола, но спустя четыре дня снят с этой должности, став опять замом.

Родился 4 декабря 1977 года. До назначения Бакытбек Гайназаров занимал пост главы 10-го отдела МВД КР.

Динара Кутманова назначена директором Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства.

Она сменила Мирслава Аманкулова. В начале октября около 50 человек собрались возле здания агентства с требованием, чтобы глава написал заявление об увольнении по собственному желанию.

2 ноября стало известно о назначении эколога Динары Кутмановой на должность начальника МП «Бишкекский санитарный полигон». Спустя несколько дней она получила новое назначение.

Тимурлан Кысанов назначен директором департамента лекарственных средств и медицинских изделий.

Он сменил Нурдоолота Рысбекова.

Тимурлан Кысанов родился 19 сентября 1988 года в городе Токмаке. Окончил Кыргызскую государственную медицинскую академию имени И.К.Ахунбаева, фармацевт.

В департаменте работает с 2011 года.

Акина Токталиева назначили главой Госкомиссии по делам религий.

Ранее госкомиссией руководил Зайырбек Эргешов.

Акин Токталиев являлся общественным защитником Садыра Жапарова на судебных заседаниях. Был адвокатом Чубака ажы Жалилова. Выдвигался в 2013 году на пост омбудсмена.



Начальником главного управления государственной специализированной службы охраны МВД КР стал Талантбек Акматов.

Талант Исаев подал в отставку. Он возглавил службу в 2014 году. В 2017-м он уже уходил из-за уголовного преследования брата — Каната Исаева. В 2018 году он восстановлен в должности после прекращения уголовного дела.

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В ГУГССО предположили, что Талант Исаев вновь подал в отставку из-за брата, который решил баллотироваться в президенты.

Ранее Талантбек Акматов занимал должность начальника Службы внутренних расследований МВД.

Уланбек Далиев назначен первым заместителем полпреда правительства в Иссык-Кульской области.

Уланбек Далиев родился 22 сентября 1967 года. Окончил Кыргызский сельскохозяйственный институт имени Скрябина, специальность «агроном».

В 2013-2017 годах был главой Джети-Огузского сельского округа, затем первым заместителем акима Джети-Огузского района.

Самата Токтоналиева назначили заместителем директора Госагентства по делам молодежи, физкультуры и спорта.

Мирлан Парханов освобожден от должности согласно поданному заявлению.

Самат Токтоналиев родился 24 июня 1979 года в городе Нарыне. Окончил Академию государственного управления при президенте, мастер государственного управления и местного самоуправления, Нарынский государственный университет, юрист.

До назначения работал заместителем директора госучреждения «Управление спортивными сооружениями и спортивного обеспечения».

Сатыгул Жоробаев назначен гендиректором ГП «Кыргызаэронавигация».

Он работает в системе авиации 17 лет.

Государственное предприятие «Кыргызаэронавигация» при Министерстве транспорта и дорог является госпредприятием по обслуживанию воздушного движения и контролю за использованием воздушного пространства КР.

Кадровые назначения в Генеральной прокуратуре.

Первым заместителем генпрокурора назначен Нуркамал Набиев, военным прокурором — Сагындык Мукашов.

Заместителями стали также Абай Молдокматов и Турусбек Ишеналиев.

Другим распоряжением Нурлан Дарданов и Нурлан Дюшембиев освобождены от должности заместителей генпрокурора.

Заместителем военного прокурора Кыргызстана стал Рустам Тагаев, а прокурором Чуйской области — Алмаз Киязов.

Сменились акимы некоторых районов.

Манас Осмоналиев назначен главой государственной администрации — акимом Чуйского района вместо Каныбека Апбасова.

Ранее Манас Осмоналиев работал главой Кегетинского айыл окмоту.

Руслан Тайгашкаев стал акимом Иссык-Атинского района Чуйской области. До этого пост главы райгосадминистрации занимал Байыш Курманов.

Руслан Тайгашкаев ранее работал главой айыл окмоту Иссык-Ата.

Алтынбек Сенирбаев стал акимом Нарынского района. До этого он являлся главой айыл окмоту Орток. Он сменил Курманбека Кудайбергенова, который проработал с августа 2020 года.

Болбур уулу Алтынбек вместо Замирбека Молдокулова стал акимом Алайского района.

Сменились мэры нескольких городов.

Ракматилда Асаналиев освобожден от должности мэра города Таш-Кумыра. Как сообщается, он написал заявление об уходе.

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Исполняющим обязанности мэра Балыкчи назначен 37-летний Азамат Анарбек уулу. Пост мэра был вакантным с весны.

Азамат Анарбек уулу родился 11 мая 1983 года. Окончил Государственную академию физкультуры и спорта, учитель физической культуры и спорта, а также тренер по вольной борьбе. С 2016 года является председателем молодежного объединения «Жаштар ынтымагы».

Новым и. о. мэра Каракола стал Эрмат Джумаев. Ранее он был главой каракольского предприятия «Зеленстрой».

Кадровые перестановки в Кыргызском футбольном союзе.

Салтанат Эгембердиева назначена президентом Ассоциации женского футбола.

Новым президентом Ассоциации футзала стал Максатбек Ишенбаев.

Новым главой СЭЗ «Бишкек» стал Кудрет Тайчабаров.

Новый директор отметил, что решение о его назначении принял сам и. о. президента премьер-министр Садыр Жапаров.

Он работал журналистом, в том числе в газете «Жаны агым», некоторое время жил в России. В 2015 году он был в списках партии «Кыргызстан» на парламентских выборах.

Ранее руководителем СЭЗ был Дуйшен Ирсалиев, который 28 октября 2020 года распоряжением премьер-министра КР освобожден от занимаемой должности генерального директора СЭЗ «Бишкек».

Председателем правления ОАО «Кыргызалтын» назначен Эльмырза Укубаев.

Прежний глава Алмаз Алимбеков принял решение уйти в отставку.

Эльмырзе Укубаеву 33 года. Окончил Институт горного дела и горных технологий при Кыргызском государственном техническом университете имени И.Раззакова.

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Работал в Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, затем в Министерстве экономики.

Несколько лет проработал в Государственном агентстве по геологии и минеральным ресурсам. До назначения был заведующим сектором недропользования отдела промышленности, топливно-энергетического комплекса и недропользования аппарата правительства.

О кадровых перестановках с 2 по 6 ноября читайте здесь.