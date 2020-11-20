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Власть
Сюжет: Конституционная реформа

Стал известен состав конституционного совещания: кто в него вошел (список)

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал указ, согласно которому конституционное совещание образовано в следующем составе:

  1. Бекбосун Борубашов — заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, председатель конституционного совещания.
  2. Канат Керезбеков — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК, заместитель председателя конституционного совещания.
  3. Осмон Тогусаков — вице-президент, член-корреспондент Национальной академии наук, заместитель председателя конституционного совещания.
  4. Абсалам Абдраимов — эксперт по местному самоуправлению.
  5. Сайкал Автандилова — доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел, кандидат юридических наук.
  6. Салайдин Айдаров — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Кыргызстан».
  7. Абдылджан Акматалиев — председатель отделения общественных наук Национальной академии наук, академик.
  8. Медер Алиев — независимый эксперт.
  9. Нурбек Алимбеков — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Кыргызстан».
  10. Кенешбек Алымбеков — профессор Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор технических наук.
  11. Урмат Аманалиев — профессор Академии государственного управления при президенте, доктор юридических наук.
  12. Автандил Арабаев — декан юридического факультета Джалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор.
  13. Чолпонкул Арабаев — директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук, член-корреспондент.
  14. Нооманжан Аркабаев — экс-депутат Жогорку Кенеша.
  15. Абылабек Асанканов — директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук, член-корреспондент.
  16. Боконбай Атабеков — общественный деятель.
  17. Кемель Ашыралиев — общественный деятель.
  18. Батыркул Баетов — профессор Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Насирдина Исанова, доктор экономических наук.
  19. Мар Байджиев — академик Национальной киноакадемии, народный писатель КР.
  20. Эдиль Байсалов — Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
  21. Нуржан Бардинова — статс-секретарь Министерства иностранных дел.
  22. Кенжебек Бокоев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
  23. Жаныбек Бокоев — профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, кандидат юридических наук.
  24. Венера Болтобаева — директор ОФ «Центр аналитических исследований «ЛАРК».
  25. Чинара Ботоева — начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел, доктор юридических наук, доцент.
  26. Жумабек Джаилов — профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор экономических наук.
  27. Марат Джаманкулов — министр юстиции.
  28. Абубакир Джураев — заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, доктор физико-математических наук, профессор.
  29. Адыл Естебесов — заместитель заведующего отделом правового обеспечения аппарата правительства.
  30. Акылбек Жапаров — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Бир Бол».
  31. Турдубек Жапаров — доцент Академии государственного управления при президенте, доктор экономических наук.
  32. Адыл Жунус уулу — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
  33. Курманкул Зулушев — генеральный прокурор.
  34. Байтемир Ибраев — экс-генеральный прокурор.
  35. Махамаджан Иминов — заведующий отделом правового обеспечения аппарата президента.
  36. Эсенгул Исаков — экс-депутат Жогорку Кенеша.
  37. Нурлан Исмаилов — заведующий кафедрой юриспруденции международного университета «Ала-Тоо», кандидат юридических наук, доцент.
  38. Таалайбек Исманов — доцент Мультимедийного института дистанционного обучения УНПК «Международный университет Кыргызстана», доктор юридических наук.
  39. Алмаз Кадыралиев — доцент Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, кандидат экономических наук.
  40. Марат Кайыпов — общественный деятель.
  41. Гульбара Калиева — председатель Верховного суда.
  42. Аалы Карашев — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК.
  43. Байгазы Кенжебаев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Кыргызстан».
  44. Чолпон Койчуманова — руководитель Центра гуманитарных исследований в ЦА Национальной академии наук, доктор исторических наук, профессор.
  45. Кадыр Кошалиев — журналист, общественный деятель.
  46. Улугбек Курманкожоев — магистр по направлению «юриспруденция» Российского университета дружбы народов.
  47. Данияр Курманов — заведующий юридическим отделом аппарата Жогорку Кенеша.
  48. Сыргак Кыдыралиев — доцент Американского университета в Центральной Азии, кандидат физико-математических наук.
  49. Умбеталы Кыдыралиев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
  50. Ирина Летова — независимый эксперт.
  51. Болот Малабаев — докторант юридического факультета Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.
  52. Алимардонбек Мамасаидов — адвокат, кандидат юридических наук.
  53. Марлен Маматалиев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
  54. Гульмира Маматкеримова — независимый эксперт.
  55. Токон Мамытов — омбудсмен.
  56. Гулкан Молдобекова — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК.
  57. Ысманалы Мукасов — заведующий отделением национальной и зарубежной философии Национальной академии наук, член-корреспондент.
  58. Мелис Мураталиев — руководитель фонда «Бакдоолот».
  59. Сыртбай Мусаев — директор Института манасоведения и лингвистики Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, член-корреспондент Национальной академии наук, доктор филологических наук, профессор.
  60. Нурдин Мутуев — журналист, общественный деятель.
  61. Темирбек Нурматов — доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии Министерства иностранных дел, кандидат юридических наук.
  62. Аманбай Омурзаков — генеральный директор ОсОО «Фонд Регистр».
  63. Бектурган Орозбаев — заместитель директора Союза местных самоуправлений.
  64. Каныбек Осмоналиев — доктор физико-математических наук.
  65. Улан Примов — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК.
  66. Бактыбек Райымкулов — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
  67. Билим Райымкулов — председатель Совета адвокатов адвокатуры.
  68. Бахтияр Салиев — директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.
  69. Нур Саралаев — директор Института философии, права и социально-политических исследований Национальной академии наук, доктор философских наук.
  70. Асанбек Сарыбаев — общественный деятель.
  71. Кынат Сманалиев — декан юридического факультета Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, доктор юридических наук, профессор.
  72. Жумагул Сооданбеков — общественный деятель, академик.
  73. Нурбек Сыдыгалиев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Ата Мекен».
  74. Лейла Сыдыкова — проректор Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, доктор юридических наук.
  75. Нурлан Сырдыбаев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».
  76. Болот Токсонбаев — доцент Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор экономических наук.
  77. Болот Токтобаев — заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, доктор юридических наук.
  78. Садирдин Торалиев — общественный деятель.
  79. Назира Турсунбаева — доцент кафедры международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, кандидат юридических наук.
  80. Турсунбек Акун — экс-омбудсмен.
  81. Бактыбек Турусбеков — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Бир Бол».
  82. Жыргалбек Турускулов — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
  83. Максат Чакиев — почетный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.
  84. Казыбек Шайымбетов — экс-депутат Жогорку Кенеша.
  85. Улан Шамшиев — независимый эксперт.
  86. Нурлан Шерипов — доктор юридических наук, профессор, конституционалист.
  87. Зайырбек Эргешов — экс-директор Государственной комиссии по делам религий.
  88. Эркин Эсеналиев — общественный деятель.
  89. Абдумажит Юсуров — депутат Жогорку Кенеша.

Напомним, что 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173863/
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