Стал известен состав конституционного совещания: кто в него вошел (список)

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал указ, согласно которому конституционное совещание образовано в следующем составе:
- Бекбосун Борубашов — заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, председатель конституционного совещания.
- Канат Керезбеков — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК, заместитель председателя конституционного совещания.
- Осмон Тогусаков — вице-президент, член-корреспондент Национальной академии наук, заместитель председателя конституционного совещания.
- Абсалам Абдраимов — эксперт по местному самоуправлению.
- Сайкал Автандилова — доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел, кандидат юридических наук.
- Салайдин Айдаров — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Кыргызстан».
- Абдылджан Акматалиев — председатель отделения общественных наук Национальной академии наук, академик.
- Медер Алиев — независимый эксперт.
- Нурбек Алимбеков — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Кыргызстан».
- Кенешбек Алымбеков — профессор Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор технических наук.
- Урмат Аманалиев — профессор Академии государственного управления при президенте, доктор юридических наук.
- Автандил Арабаев — декан юридического факультета Джалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор.
- Чолпонкул Арабаев — директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук, член-корреспондент.
- Нооманжан Аркабаев — экс-депутат Жогорку Кенеша.
- Абылабек Асанканов — директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук, член-корреспондент.
- Боконбай Атабеков — общественный деятель.
- Кемель Ашыралиев — общественный деятель.
- Батыркул Баетов — профессор Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Насирдина Исанова, доктор экономических наук.
- Мар Байджиев — академик Национальной киноакадемии, народный писатель КР.
- Эдиль Байсалов — Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.
- Нуржан Бардинова — статс-секретарь Министерства иностранных дел.
- Кенжебек Бокоев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
- Жаныбек Бокоев — профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, кандидат юридических наук.
- Венера Болтобаева — директор ОФ «Центр аналитических исследований «ЛАРК».
- Чинара Ботоева — начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел, доктор юридических наук, доцент.
- Жумабек Джаилов — профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор экономических наук.
- Марат Джаманкулов — министр юстиции.
- Абубакир Джураев — заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, доктор физико-математических наук, профессор.
- Адыл Естебесов — заместитель заведующего отделом правового обеспечения аппарата правительства.
- Акылбек Жапаров — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Бир Бол».
- Турдубек Жапаров — доцент Академии государственного управления при президенте, доктор экономических наук.
- Адыл Жунус уулу — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
- Курманкул Зулушев — генеральный прокурор.
- Байтемир Ибраев — экс-генеральный прокурор.
- Махамаджан Иминов — заведующий отделом правового обеспечения аппарата президента.
- Эсенгул Исаков — экс-депутат Жогорку Кенеша.
- Нурлан Исмаилов — заведующий кафедрой юриспруденции международного университета «Ала-Тоо», кандидат юридических наук, доцент.
- Таалайбек Исманов — доцент Мультимедийного института дистанционного обучения УНПК «Международный университет Кыргызстана», доктор юридических наук.
- Алмаз Кадыралиев — доцент Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, кандидат экономических наук.
- Марат Кайыпов — общественный деятель.
- Гульбара Калиева — председатель Верховного суда.
- Аалы Карашев — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК.
- Байгазы Кенжебаев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Кыргызстан».
- Чолпон Койчуманова — руководитель Центра гуманитарных исследований в ЦА Национальной академии наук, доктор исторических наук, профессор.
- Кадыр Кошалиев — журналист, общественный деятель.
- Улугбек Курманкожоев — магистр по направлению «юриспруденция» Российского университета дружбы народов.
- Данияр Курманов — заведующий юридическим отделом аппарата Жогорку Кенеша.
- Сыргак Кыдыралиев — доцент Американского университета в Центральной Азии, кандидат физико-математических наук.
- Умбеталы Кыдыралиев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
- Ирина Летова — независимый эксперт.
- Болот Малабаев — докторант юридического факультета Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.
- Алимардонбек Мамасаидов — адвокат, кандидат юридических наук.
- Марлен Маматалиев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
- Гульмира Маматкеримова — независимый эксперт.
- Токон Мамытов — омбудсмен.
- Гулкан Молдобекова — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК.
- Ысманалы Мукасов — заведующий отделением национальной и зарубежной философии Национальной академии наук, член-корреспондент.
- Мелис Мураталиев — руководитель фонда «Бакдоолот».
- Сыртбай Мусаев — директор Института манасоведения и лингвистики Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, член-корреспондент Национальной академии наук, доктор филологических наук, профессор.
- Нурдин Мутуев — журналист, общественный деятель.
- Темирбек Нурматов — доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии Министерства иностранных дел, кандидат юридических наук.
- Аманбай Омурзаков — генеральный директор ОсОО «Фонд Регистр».
- Бектурган Орозбаев — заместитель директора Союза местных самоуправлений.
- Каныбек Осмоналиев — доктор физико-математических наук.
- Улан Примов — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК.
- Бактыбек Райымкулов — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
- Билим Райымкулов — председатель Совета адвокатов адвокатуры.
- Бахтияр Салиев — директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений.
- Нур Саралаев — директор Института философии, права и социально-политических исследований Национальной академии наук, доктор философских наук.
- Асанбек Сарыбаев — общественный деятель.
- Кынат Сманалиев — декан юридического факультета Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, доктор юридических наук, профессор.
- Жумагул Сооданбеков — общественный деятель, академик.
- Нурбек Сыдыгалиев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Ата Мекен».
- Лейла Сыдыкова — проректор Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, доктор юридических наук.
- Нурлан Сырдыбаев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».
- Болот Токсонбаев — доцент Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор экономических наук.
- Болот Токтобаев — заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, доктор юридических наук.
- Садирдин Торалиев — общественный деятель.
- Назира Турсунбаева — доцент кафедры международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, кандидат юридических наук.
- Турсунбек Акун — экс-омбудсмен.
- Бактыбек Турусбеков — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Бир Бол».
- Жыргалбек Турускулов — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт».
- Максат Чакиев — почетный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына.
- Казыбек Шайымбетов — экс-депутат Жогорку Кенеша.
- Улан Шамшиев — независимый эксперт.
- Нурлан Шерипов — доктор юридических наук, профессор, конституционалист.
- Зайырбек Эргешов — экс-директор Государственной комиссии по делам религий.
- Эркин Эсеналиев — общественный деятель.
- Абдумажит Юсуров — депутат Жогорку Кенеша.
Напомним, что 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.
Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.