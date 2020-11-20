Стал известен состав конституционного совещания: кто в него вошел (список)

Исполняющий обязанности президента Талант Мамытов подписал указ, согласно которому конституционное совещание образовано в следующем составе:

Бекбосун Борубашов — заведующий кафедрой международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, доктор юридических наук, кандидат исторических наук, профессор, председатель конституционного совещания. Канат Керезбеков — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК, заместитель председателя конституционного совещания. Осмон Тогусаков — вице-президент, член-корреспондент Национальной академии наук, заместитель председателя конституционного совещания. Абсалам Абдраимов — эксперт по местному самоуправлению. Сайкал Автандилова — доцент кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел, кандидат юридических наук. Салайдин Айдаров — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Кыргызстан». Абдылджан Акматалиев — председатель отделения общественных наук Национальной академии наук, академик. Медер Алиев — независимый эксперт. Нурбек Алимбеков — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Кыргызстан». Кенешбек Алымбеков — профессор Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор технических наук. Урмат Аманалиев — профессор Академии государственного управления при президенте, доктор юридических наук. Автандил Арабаев — декан юридического факультета Джалал-Абадского государственного университета, доктор юридических наук, профессор. Чолпонкул Арабаев — директор Центра политических исследований и экспертиз Национальной академии наук, член-корреспондент. Нооманжан Аркабаев — экс-депутат Жогорку Кенеша. Абылабек Асанканов — директор Института истории, археологии и этнологии Национальной академии наук, член-корреспондент. Боконбай Атабеков — общественный деятель. Кемель Ашыралиев — общественный деятель. Батыркул Баетов — профессор Кыргызского государственного университета строительства, транспорта и архитектуры имени Насирдина Исанова, доктор экономических наук. Мар Байджиев — академик Национальной киноакадемии, народный писатель КР. Эдиль Байсалов — Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Нуржан Бардинова — статс-секретарь Министерства иностранных дел. Кенжебек Бокоев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт». Жаныбек Бокоев — профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, кандидат юридических наук. Венера Болтобаева — директор ОФ «Центр аналитических исследований «ЛАРК». Чинара Ботоева — начальник кафедры государственно-правовых дисциплин Академии Министерства внутренних дел, доктор юридических наук, доцент. Жумабек Джаилов — профессор Кыргызско-Турецкого университета «Манас», доктор экономических наук. Марат Джаманкулов — министр юстиции. Абубакир Джураев — заведующий кафедрой математических основ дизайна и архитектуры Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, доктор физико-математических наук, профессор. Адыл Естебесов — заместитель заведующего отделом правового обеспечения аппарата правительства. Акылбек Жапаров — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Бир Бол». Турдубек Жапаров — доцент Академии государственного управления при президенте, доктор экономических наук. Адыл Жунус уулу — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт». Курманкул Зулушев — генеральный прокурор. Байтемир Ибраев — экс-генеральный прокурор. Махамаджан Иминов — заведующий отделом правового обеспечения аппарата президента. Эсенгул Исаков — экс-депутат Жогорку Кенеша. Нурлан Исмаилов — заведующий кафедрой юриспруденции международного университета «Ала-Тоо», кандидат юридических наук, доцент. Таалайбек Исманов — доцент Мультимедийного института дистанционного обучения УНПК «Международный университет Кыргызстана», доктор юридических наук. Алмаз Кадыралиев — доцент Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, кандидат экономических наук. Марат Кайыпов — общественный деятель. Гульбара Калиева — председатель Верховного суда. Аалы Карашев — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК. Байгазы Кенжебаев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Кыргызстан». Чолпон Койчуманова — руководитель Центра гуманитарных исследований в ЦА Национальной академии наук, доктор исторических наук, профессор. Кадыр Кошалиев — журналист, общественный деятель. Улугбек Курманкожоев — магистр по направлению «юриспруденция» Российского университета дружбы народов. Данияр Курманов — заведующий юридическим отделом аппарата Жогорку Кенеша. Сыргак Кыдыралиев — доцент Американского университета в Центральной Азии, кандидат физико-математических наук. Умбеталы Кыдыралиев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт». Ирина Летова — независимый эксперт. Болот Малабаев — докторант юридического факультета Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Алимардонбек Мамасаидов — адвокат, кандидат юридических наук. Марлен Маматалиев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт». Гульмира Маматкеримова — независимый эксперт. Токон Мамытов — омбудсмен. Гулкан Молдобекова — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК. Ысманалы Мукасов — заведующий отделением национальной и зарубежной философии Национальной академии наук, член-корреспондент. Мелис Мураталиев — руководитель фонда «Бакдоолот». Сыртбай Мусаев — директор Института манасоведения и лингвистики Кыргызского государственного университета имени Ишеналы Арабаева, член-корреспондент Национальной академии наук, доктор филологических наук, профессор. Нурдин Мутуев — журналист, общественный деятель. Темирбек Нурматов — доцент кафедры международных отношений и права Дипломатической академии Министерства иностранных дел, кандидат юридических наук. Аманбай Омурзаков — генеральный директор ОсОО «Фонд Регистр». Бектурган Орозбаев — заместитель директора Союза местных самоуправлений. Каныбек Осмоналиев — доктор физико-математических наук. Улан Примов — депутат Жогорку Кенеша, фракция СДПК. Бактыбек Райымкулов — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт». Билим Райымкулов — председатель Совета адвокатов адвокатуры. Бахтияр Салиев — директор Государственного агентства по делам местного самоуправления и межэтнических отношений. Нур Саралаев — директор Института философии, права и социально-политических исследований Национальной академии наук, доктор философских наук. Асанбек Сарыбаев — общественный деятель. Кынат Сманалиев — декан юридического факультета Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, доктор юридических наук, профессор. Жумагул Сооданбеков — общественный деятель, академик. Нурбек Сыдыгалиев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Ата Мекен». Лейла Сыдыкова — проректор Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, доктор юридических наук. Нурлан Сырдыбаев — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс». Болот Токсонбаев — доцент Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова, доктор экономических наук. Болот Токтобаев — заведующий кафедрой теории и истории государства и права Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына, доктор юридических наук. Садирдин Торалиев — общественный деятель. Назира Турсунбаева — доцент кафедры международного и конституционного права Кыргызско-Российского Славянского университета имени Бориса Ельцина, кандидат юридических наук. Турсунбек Акун — экс-омбудсмен. Бактыбек Турусбеков — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Бир Бол». Жыргалбек Турускулов — депутат Жогорку Кенеша, фракция «Республика — Ата Журт». Максат Чакиев — почетный профессор Кыргызского национального университета имени Жусупа Баласагына. Казыбек Шайымбетов — экс-депутат Жогорку Кенеша. Улан Шамшиев — независимый эксперт. Нурлан Шерипов — доктор юридических наук, профессор, конституционалист. Зайырбек Эргешов — экс-директор Государственной комиссии по делам религий. Эркин Эсеналиев — общественный деятель. Абдумажит Юсуров — депутат Жогорку Кенеша.

Напомним, что 80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

Перекройка Конституции — изначально инициатива Садыра Жапарова. Об этом он говорил неоднократно. Однако попытку переписать Основной закон переложили на депутатов парламента шестого созыва, который, по сути, после 28 октября 2020 года стал нелегитимным — срок полномочий истек.