80 депутатов инициировали закон о референдуме по изменению Конституции

80 депутатов Жогорку Кенеша инициировали закон о назначении референдума по внесению изменений в Конституцию. Он вынесен на общественное обсуждение на официальном сайте парламента.

К документу прилагается справка-обоснование с перечислением основных новелл главного документа страны, которые предлагается отредактировать.

Основными новеллами в проекте новой редакции Конституции при сохранении значительного числа уже проявивших свою правовую направленность конституционных норм предлагаются уточнение и компоновка по направлениям всех прав и свобод граждан.

Введение института Народного курултая, переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства, уточнение института парламента по численному составу и другие законодательные новшества.

Так, законопроектом предлагается установить высший совещательный, консультативный и координирующий орган народовластия в форме Народного курултая (статья 7 Конституции).

Он будет осуществлять свою работу во взаимодействии с президентом, Жогорку Кенешем, государственными органами, органами МСУ, их должностными лицами.

Народный курултай в числе своих полномочий наделяется правом заслушивать отчеты торага Народного курултая, президента, торага Жогорку Кенеша, вносить предложения о несоответствии занимаемой должности глав министерств и ведомств и органов МСУ.

Порядок формирования, а также организация и деятельность Народного курултая предполагается регулировать Конституцией и конституционным законом.

Проектом закона предусматривается унифицировать все права и свободы человека по направлениям: личные права и свободы, политические права, экономические и социальные права, гарантии прав и свобод человека, права и обязанности человека.

Значительному пересмотру с учетом требований народных масс подвергcя раздел III Конституции «Органы государственной власти».

В частности, в первой главе институт президента претерпел изменения, где президент является главой государства и возглавляет исполнительную власть.

Глава государства определяет основные направления внутренней, внешней политики государства и может быть избранным на пять лет, но не более двух сроков.

Переформатирование институтов президента и правительства с возложением на главу государства ответственности за формирование и работу правительства предполагает, что президент должен назначать премьер-министра, его заместителей, министров и председателей государственных комитетов. Это назначение осуществляется с согласия Жогорку Кенеша.

Президент вправе освободить по собственной инициативе или по предложению Народного курултая министров и председателей государственных комитетов, может назначать руководителей иных органов исполнительной власти, глав местных государственных администраций и освобождать их от должности.

Президент наделяется правом вносить законопроекты в Жогорку Кенеш и обращаться к народу с ежегодными посланиями о положении дел в стране.

Разработчики уточняют, что с учетом уроков событий октября 2020 года предлагается установить, что в случае досрочного прекращения президентом своих полномочий по указанным в Конституции причинам его полномочия до избрания нового президента исполняет глава правительства.

В случае невозможности исполнения полномочий главой правительства полномочия переходят торага Жогорку Кенеша.

С учетом требований народных масс о переформатировании институтов президента и правительства одновременно предлагается определить численный состав Жогорку Кенеша в количестве 90 депутатов, избираемых сроком на пять лет. из справки-обоснования к проекту Закона «О назначении референдума»

При этом порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша будет устанавливаться конституционным законом. Представительство депутатов в Жогорку Кенеше, избираемых по мажоритарной или пропорциональной системе (по партийным спискам), будет определяться конституционным законом.

Формирование правительства главой государства предусматривается осуществлять с согласия парламента. Жогорку Кенеш будет заслушивать ежегодные послания и выступления президента.

Парламент наделяется и другими полномочиями, предусмотренными Конституцией и законами Кыргызской Республики.

С учетом практики законодательной деятельности предлагается расширить число субъектов законодательной инициативы, с включением в их число президента и главы правительства, Конституционного и Верховного судов по вопросам их ведения.

Изменение конституционного статуса президента и правительства влечет за собой необходимость изменения положений главы III Конституции «Исполнительная власть».

Повышение роли и ответственности главы государства предусматривает, что исполнительную власть осуществляет президент и подчиненное ему правительство.

Президент руководит деятельностью исполнительной власти, дает поручения правительству и подчиненным ему органам, контролирует их исполнение, отменяет акты правительства, временно отстраняет от должности министров и председателей государственных комитетов.

Устанавливается, что правительство состоит из его главы, заместителей, министров и председателей государственных комитетов.

Структура и состав определяются президентом.

Президент вправе председательствовать на заседаниях правительства.

Для оптимизации числа сотрудников государственных структур предлагается в Конституции предусмотреть, что деятельность правительства обеспечивается администрацией президента.

Учитывая мировую практику формирования и деятельности структур конституционного контроля (надзора) и рекомендации Венецианской Комиссии 2010 года о сохранении Конституционного суда как самостоятельного органа, предлагается Конституционную палату вывести из состава Верховного суда.

Будет образован Конституционный суд с компетенцией, определенной в Конституции и конституционном законе.

При этом к полномочиям Конституционного суда отнесены дополнительно: рассмотрение и дача официального толкования Конституции по запросу президента, Жогорку Кенеша и Верховного суда, разрешение споров о компетенции между ветвями государственной власти, а также дача заключения о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения против президента.

Одновременно предлагается установить, чтобы жалобы на нарушения прав и свобод граждан принимались Конституционным судом, если исчерпаны все внутригосударственные средства судебной защиты.

Предлагается, чтобы судьи Конституционного суда и Верховного избирались до достижения предельного возраста. При этом из числа судей названных судов президент с согласия Жогорку Кенеша назначает председателя и заместителей председателя данных судов сроком на пять лет.

Применительно к местным судам предлагается аналогичный порядок, когда из числа судей местных судов президент по представлению Совета по отбору судей назначает председателей местных судов и их заместителей сроком на пять лет.

С учетом вводимых новой редакцией Конституции предлагается уточнить порядок внесения изменений и дополнений.

Поправки могут приниматься Жогорку Кенешем по предложению президента, большинства от общего числа депутатов либо по инициативе не менее 300 тысяч избирателей.

Статьями 2-6 законопроекта предусматриваются порядок подписания и вступления в силу принятого в установленном порядке закона и переходные положения с указанием полномочий применительно к вновь избранному главе государства, правительству.

Переходными положениями предлагается, чтобы до избрания выборных органов и назначения должностных лиц всех уровней в соответствии с Конституцией в редакции настоящего закона выборные и назначаемые государственные органы и должностные лица продолжали осуществлять свои полномочия.

В частности, выборы депутатов Жогорку Кенеша проводятся в соответствии с Конституцией в редакции настоящего закона и законодательством.

Судьи Конституционной палаты Верховного суда сохраняют свои полномочия до формирования Конституционного суда в соответствии с Конституцией.

Судьи Верховного суда сохраняют свои полномочия на весь срок их избрания, а действующие судьи местных судов сохраняют свои полномочия на весь срок их назначения.