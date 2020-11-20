Подписан указ об образовании конституционного совещания

И. о. президента Талант Мамытов подписал указ об образовании конституционного совещания. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В указе говорится, что конституционному совещанию следует провести обсуждение концепции совершенствования основ конституционного строя — прав и свобод человека и гражданина и системы государственной власти.

Обсудить оптимизацию и разграничение полномочий между ветвями государственной власти, а также иные вопросы, вытекающие из вышеуказанных направлений, по итогам чего внести в Жогорку Кенеш предложения по проекту закона «О Конституции Кыргызской Республики».

Конституционному совещанию необходимо организовать периодическое освещение в средствах массовой информации хода работы совещания по согласованным вопросам.

Конституционное совещание будет проводить свою работу в здании Национальной академии наук.

На Министерство юстиции будут возложены функции секретариата конституционного совещания.

На управление делами президента и правительства поручается возложить организационное, методическое, материально-техническое и иное обеспечение деятельности конституционного совещания.

Пресс-службам аппарата Жогорку Кенеша и аппарата президента следует обеспечить широкое освещение работы КС в СМИ.

Контроль за исполнением настоящего указа возложен на заместителя торага ЖК Мирлана Бакирова и руководителя аппарата главы государства. Указ вступил в силу с момента его опубликования.