Правительство обещает провести первые честные выборы в истории Кыргызстана

Республиканским штабом по проведению выборов руководят вице-премьер-министр Максат Мамытканов и председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер.

По его словам, решение о совместной работе с Центризбиркомом принято для обеспечения прозрачности голосования.

«Работа началась, все идет по календарному плану. Не должно быть сомнений в результатах выборов. Все зависит от нас. Мы проведем первые самые честные выборы в истории Кыргызстана», — заявил Максат Мамытканов.

Он заметил, что на проведение президентских выборов и референдума потратят 500 миллионов сомов. «Это деньги из бюджета. Никакая другая страна нам не помогает. С финансированием выборов проблем не будет», — заверил Максат Мамытканов.