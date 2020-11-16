Новым директором Агентства гражданской авиации стал Сталбек Шаршеев. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Фото Минтранса. Сталбек Шаршеев

По ее данным, соответствующее распоряжение еще 13 ноября подписал Садыр Жапаров. Сегодня Сталбека Шаршеева представили коллективу. Министр транспорта и дорог Бакыт Бердалиев поблагодарил предыдущего главу агентства Курманбека Акышева за проделанную работу по улучшению ведомства.

Бакыт Бердалиев отметил, что правительство уделяет огромное внимание сфере гражданской авиации и поставил перед новым руководством задачи, которые надо решать незамедлительно, потому что коронавирусная инфекция нанесла определенный урон отрасли.