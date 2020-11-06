14:19
USD 83.81
EUR 98.57
RUB 1.07
Общество

Законопроект о профсоюзах прошел второе чтение без учета мнения профсоюзов

Накануне на внеочередном заседании Жогорку Кенеша во втором чтении принят скандальный законопроект о профессиональных союзах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила и. о. председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Рысгуль Бабаева.

По ее данным, никто представителей профсоюзов не приглашал на заседание, чтобы узнать их мнение. В парламент отправлены предложения и замечания по законопроекту. Но какой вариант законопроекта принят и учли ли мнение профосюзов, неясно.

«Мы неоднократно говорили о том, что этот законопроект нужно серьезно доработать. Он противоречит Конституции, Трудовому кодексу, конвенциям ООН. Международные ассоциации, юристы и мы говорили о том, какие есть нарушения. Три вербальные ноты отправляла ООН на имя президента, спикера Жогорку Кенеша, Минтруда. Они говорили, что нельзя принимать такой законопроект. Принятие законопроекта было приостановлено», — рассказала Рысгуль Бабаева.

«Почему надо было вчера в спешке принимать этот законопроект? Работали профсоюзы, и работали. Нужно же посмотреть, что за документ принимается. Мы хотели бы, чтобы этот законопроект вернули в режим второго чтения. Мы готовы сесть вместе с депутатами или специалистами Жогорку Кенеша за стол переговоров, довести законопроект до ума и его принять. И уже обратились с соответствующим заявлением к торага парламента», — заключила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/172223/
просмотров: 394
Версия для печати
Материалы по теме
Как бесплатно отдохнуть на Иссык-Куле, или Зачем нужна Федерация профсоюзов
Профсоюз просит президента повысить зарплаты медикам
Профсоюз медработников: Обещанные выплаты врачи и медсестры так и не получили
Подделка подписи и растрата миллионов. Новый скандал в Федерации профсоюзов
МКП направила письмо президенту по поводу скандалов в профсоюзе
Бывший председатель Федерации профсоюзов заблокировал счет организации в банке
Медики предлагают избрать главой профсоюза Бермет Барыктабасову
В Бишкеке проходит митинг против законопроекта «О профсоюзах»
Скандал в Федерации профсоюзов продолжается. Одного из членов совета избили
Члены Федерации профсоюзов снова выйдут на митинг
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке блогера примотали к&nbsp;столбу. Зачем? В Бишкеке блогера примотали к столбу. Зачем?
Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить
Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у&nbsp;него дорогостоящая недвижимость Чингиз Айдарбеков объяснил, откуда у него дорогостоящая недвижимость
Китай озвучил требования для увеличения грузопотока через границу Китай озвучил требования для увеличения грузопотока через границу
Бизнес
Официальная позиция Beeline относительно перспектив на&nbsp;рынке Кыргызстана Официальная позиция Beeline относительно перспектив на рынке Кыргызстана
Благотворительность&nbsp;&mdash; наш гражданский долг Благотворительность — наш гражданский долг
Пять барьеров от&nbsp;коронавируса Пять барьеров от коронавируса
MegaCom объявляет набор слушателей в&nbsp;&laquo;IT&nbsp;Школу&raquo; MegaCom объявляет набор слушателей в «IT Школу»
6 ноября, пятница
14:01
Подводные камни конституционной реформы Садыра Жапарова. Мнение юристов Подводные камни конституционной реформы Садыра Жапарова...
14:00
Бывшего судью Первомайского райсуда Бишкека водворили в СИЗО
13:55
Плохая дорога возле железнодорожного вокзала: мэрия обещает ямочный ремонт
13:46
Правозащитники просят освободить осужденных с высоким риском заражения COVID-19
13:30
Русский театр драмы празднует свой 85-летний юбилей