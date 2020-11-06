Законопроект о профсоюзах прошел второе чтение без учета мнения профсоюзов

Накануне на внеочередном заседании Жогорку Кенеша во втором чтении принят скандальный законопроект о профессиональных союзах. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила и. о. председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана Рысгуль Бабаева.

По ее данным, никто представителей профсоюзов не приглашал на заседание, чтобы узнать их мнение. В парламент отправлены предложения и замечания по законопроекту. Но какой вариант законопроекта принят и учли ли мнение профосюзов, неясно.

«Мы неоднократно говорили о том, что этот законопроект нужно серьезно доработать. Он противоречит Конституции, Трудовому кодексу, конвенциям ООН. Международные ассоциации, юристы и мы говорили о том, какие есть нарушения. Три вербальные ноты отправляла ООН на имя президента, спикера Жогорку Кенеша, Минтруда. Они говорили, что нельзя принимать такой законопроект. Принятие законопроекта было приостановлено», — рассказала Рысгуль Бабаева.

«Почему надо было вчера в спешке принимать этот законопроект? Работали профсоюзы, и работали. Нужно же посмотреть, что за документ принимается. Мы хотели бы, чтобы этот законопроект вернули в режим второго чтения. Мы готовы сесть вместе с депутатами или специалистами Жогорку Кенеша за стол переговоров, довести законопроект до ума и его принять. И уже обратились с соответствующим заявлением к торага парламента», — заключила она.