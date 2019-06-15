Кыргызстан: кадровые перестановки за 10-14 июня

В Кыргызстане за неделю произошло несколько кадровых перестановок.

Алтынбек Намазалиев назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области.

Фото из интернета. Алтынбек Намазалиев

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил Туйгунаалы Абдраимова. Во время беспорядков в селе Орок Чуйской области он отказался давать комментарии по ситуации и нагрубил журналистке. После этого в социальных сетях начался сбор подписей за его отставку. Он заявил, что извиняться перед журналисткой не собирается.

Алтынбек Намазалиев родился 17 мая 1981 года.

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Работал следователем по особо важным делам прокуратуры Бишкека, занимался расследованием уголовного дела по изъятию денежных средств из банковских ячеек во время апрельских событий 2010 года.

В 2014-м был заместителем прокурора Чуйского района Чуйской области.

14 ноября 2016 года назначен исполняющим обязанности прокурора Жайылского района, но 16 декабря приказом генерального прокурора Индиры Джолдубаевой освобожден от должности после скандала с торговцами базара «Азия-2» в Кара-Балте во время местных выборов.

Официально причиной освобождения послужило «отсутствие надлежащего прокурорского надзора за Жайылским РОВД».

С июня 2018 года Алтынбек Намазалиев возглавлял Аламединский район Чуйской области.

Марс Саккараев назначен главой государственной администрации — акимом Аламединского района Чуйской области Кыргызстана.

Бывший глава Аламединского района Алтынбек Намазалиев стал полномочным представителем правительства в Чуйской области.

Марс Саккараев родился 20 июля 1967 года в селе Сын-Таш Чуйской области.

В 2015-м он был вице-мэром Бишкека и курировал вопросы городского хозяйства и системы жизнеобеспечения города. Уволился он по собственному желанию из-за перехода на другую работу.

С 5 февраля 2019 года занимал должность директора государственного предприятия «Унаа» при Государственной регистрационной службе.

Асылбек Сатывалдиев назначен акимом Сокулукского района.

Прежний глава районной администрации Таалайбек Корголдоев в середине мая написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Асылбек Сатывалдиев родился 27 сентября 1981 года. Ранее работал экспертом отдела агропромышленного комплекса и экологии аппарата правительства.

Эрмек Ибраимов назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Беларуси.

Прежний посол Кубанычбек Омуралиев назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Кыргызстана в Турции.

В 2014-2016 годах Эрмек Ибраимов возглавлял дипломатическую миссию в Австрии, Чехии, Словакии, Венгрии и Польше по совместительству, был постоянным представителем Кыргызстана при ОБСЕ и других международных организациях в Вене.

Брат экс-председателя Счетной палаты Эльмиры Ибраимовой.

Эдиль Байсалов стал послом Кыргызстана в Великобритании.

Фото пресс-службы президента КР. Эдиль Байсалов

Гульнара Искакова освобождена от должности посла Кыргызстана в Великобритании. Она работала в Лондоне с 2015 года.

Представители МИД отметили, что выдвижение Эдиля Байсалова на пост Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии — рекомендация президента Сооронбая Жээнбекова.

Эдиль Байсалов родился 6 августа 1977 года в городе Фрунзе. Окончил Американский университет в Центральной Азии по специальности «управление бизнесом», Кыргызский национальный университет по специальности «политология».

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Работал в Национальном олимпийском комитете, Национальной ассоциации товаропроизводителей, затем в швейцарской фирме Weitnauer.

1999-2007 — заместитель исполнительного директора коалиции неправительственных организаций «За демократию и гражданское общество»;

2001-2002 — исполнительный директор Ассоциации юристов Кыргызстана;

2002 — глава коалиции «За демократию и гражданское общество»;

2007 — член, ответственный секретарь Социал-демократической партии Кыргызстана;

2010 — глава аппарата Временного правительства КР после событий 7 апреля 2010 года. В том же году стал лидером партии «Айкол Эл»;

2012 — исполняющий обязанности министра социального развития КР.

Эльмира Абжапарова назначена председателем правления Государственной ипотечной компании.

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На заседании совета директоров ГИК досрочно прекращены в связи с переходом на другую работу полномочия Бактыбека Шамкеева.

Ранее правительство раскритиковало Бактыбека Шамкеева, отметив, что под его руководством ГИК не достигла своей цели. Тем не менее после ухода из ГИК он возглавил «Айыл Банк».

В «КТ Мобайл» назначили нового директора.

Правление ОАО «Кыргызтелеком» назначило Мураталы Джакыпова директором ОсОО «КТ Мобайл».

Прежний директор Нурбек Мукамбетов написал заявление об увольнении после скандала. Исполняющим обязанности директора ОсОО «КТ Мобайл» был Николай Дмитриенко, который ранее являлся его техническим директором.

Мураталы Джакыпов ранее был специалистом по оборудованию в отделе реализации проекта «Программа развития сектора «Навыки для инклюзивного роста» при Министерстве образования.

Нурлан Акматов стал новым членом коллегии Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана.

В его компетенции вопросы таможенного регулирования в Евразийском экономическом союзе. Нурлан Акматов сменил на посту Мукая Кадыркулова.

Новый член коллегии ЕЭК, как и его предшественник, — кадровый таможенник. Нурлан Акматов поступил на службу в таможенные органы Кыргызстана в 1995 году и прошел путь от рядового инспектора до председателя Государственного таможенного комитета.

С 2011 по 2018 год работал заместителем руководителя «Газпром нефти Азии», а в 2018-2019 годах возглавлял правление ОАО «Международный аэропорт «Манас».

Председатель Бишкекской территориальной комиссии Кайрат Маматов сложил полномочия.

С соответствующим заявлением он обратился на имя членов комиссии и председателя ЦИК.

Кайрат Маматов возглавил Бишкекскую ТИК в феврале 2012 года. До этого работал в ТИК Ленинского района столицы.

Динару Сагинбаеву отстранили от работы.

Ее задержали, а затем отпустили под домашний арест в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева.

К исполнению обязанностей руководителя Национального госпиталя она вернулась 8 июня.

Об отстранении от работы фигуранта уголовного дела Динары Сагинбаевой ходатайствовало следствие. Суд ходатайство удовлетворил.

О кадровых перестановках с 3 по 7 июня читайте здесь.