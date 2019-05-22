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Власть

В Кыргызстане государственная ипотечная программа не достигла цели

В Кыргызстане государственная ипотечная программа не достигла цели. Об этом сегодня на заседании правительства сказала вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

По ее словам, ГИК не достигла поставленной цели. «У людей нет денег на первоначальный взнос. Принцип финансирования не отвечает принципам доступного жилья. ГИК не должна выступать в роли строительной компании. От этой практики нужно отказаться», — сказала она.

Ее поддержал Замирбек Аскаров. «Собрание акционеров не приняло отчет правления. ГИК передает деньги посредникам — банкам. Дополнительных источников финансирования вы не нашли. Насколько может работать правление, если отчет не принят», — отметил вице-премьер-министр.

Глава Государственной ипотечной компании Бактыбек Шамкеев обвинил в сложившейся ситуации совет директоров. По его словам, в нем нет профессионалов по ипотеке.

«Все упирается в источники финансирования. 200 тысяч человек нуждаются в социальном жилье. Правительство выделило 500 миллионов сомов, которых хватит на 500 человек. Имея большой опыт работы с международными институтами, могу сказать, что получить финансирование не так просто», — пояснил он.
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