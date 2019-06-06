Абдраимов, кетсин! Начат сбор подписей за отставку полпреда в Чуйской области

В социальных сетях начался сбор подписей за отставку Туйгунаалы Абдраимова с должности полномочного представителя правительства в Чуйской области.
Активисты и журналисты запустили акцию протеста с хештегом #Абдраимовкетсин. Накануне во время событий в селе Орок чиновник отказался дать комментарий представителю СМИ, отметив, что он ответит только на вопросы корреспондентов «Ала-Тоо 24» (ОТРК).
«Ваше лицо мне не нравится», — добавил он, обращаясь к журналистке AKIpress, которая задавала вопрос.
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