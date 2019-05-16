19:09
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (33)

Экс-министра здравоохранения и бывшего советника ГСИН водворили в СИЗО-1

Экс-министра здравоохранения Динару Сагинбаеву водворили в СИЗО-1 до 26 июня. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Такое решение принял сегодня судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов.

«Кроме Динары Сагинбаевой, сегодня избрали меру пресечения и экс-советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву. Его также отправили в СИЗО до 26 июня», — сказали редакции.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По подозрению в подделке документов и соучастии в коррупции милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева.
Ссылка:
просмотров: 927
Версия для печати
Материалы по теме
Незаконное освобождение Азиза Батукаева. Одной из обвиняемых требуется врач
Освобождение Азиза Батукаева. Задержан экс-советник председателя ГСИН
Освобождение Азиза Батукаева. Задержана экс-министр здравоохранения
Освобождение Азиза Батукаева. Милиция допрашивает Динару Сагинбаеву
Освобождение Азиза Батукаева. Врача ГСИН водворили в СИЗО-1
В Бишкеке по делу об освобождении Азиза Батукаева задержали еще троих врачей
Освобождение Азиза Батукаева. За что сидел вор в законе и как покинул тюрьму
Как сложилась карьера чиновников, при которых Азиз Батукаев вышел на свободу
В ГСИН не видят оснований для госпитализации врача Эмильбека Макимбетова
Задержанному по делу Азиза Батукаева врачу предлагали сделку со следствием
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений «Безопасный город». Где установлены видеокамеры для фиксации нарушений
Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в&nbsp;изнасиловании. Милиция проверяет Члена политсовета СДПК неизвестные обвинили в изнасиловании. Милиция проверяет
Райым Матраимов назвал причину конфликта с&nbsp;Алмазбеком Атамбаевым Райым Матраимов назвал причину конфликта с Алмазбеком Атамбаевым
Скончался основатель и&nbsp;первый глава Таможенной службы Кыргызстана Скончался основатель и первый глава Таможенной службы Кыргызстана
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов