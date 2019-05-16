Экс-министра здравоохранения и бывшего советника ГСИН водворили в СИЗО-1

Экс-министра здравоохранения Динару Сагинбаеву водворили в СИЗО-1 до 26 июня. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Такое решение принял сегодня судья Первомайского районного суда Адылбек Субанкулов.

«Кроме Динары Сагинбаевой, сегодня избрали меру пресечения и экс-советнику председателя ГСИН Калыбеку Качкыналиеву. Его также отправили в СИЗО до 26 июня», — сказали редакции.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты. По подозрению в подделке документов и соучастии в коррупции милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву и экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева.