Новым главой Чуйской области стал аким Аламединского района

Аким Аламединского района Алтынбек Намазалиев назначен полномочным представителем правительства в Чуйской области. Об этом сообщили в правительстве.

Алтынбеку Намазалиеву 38 лет. Ранее он работал следователем по особо важным делам прокуратуры Бишкека. С 2014 года был заместителем прокурора Чуйского района, позже стал заместителем прокурора Жайылского района.

16 декабря 2016 года приказом генерального прокурора Индиры Джолдубаевой освобожден от должности исполняющего обязанности прокурора Жайылского района после скандала с торговцами базара «Азия-2» в Кара-Балте во время местных выборов. Тогда директор рынка оказывала давление на торговцев, чтобы те проголосовали за ее детей, которые баллотировались в городской кенеш. В противном случае грозила повысить арендную плату за торговые места. Официально причиной освобождения послужило «отсутствие надлежащего прокурорского надзора за Жайылским РОВД».

Напомним, накануне премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев уволил полномочного представителя правительства в Чуйской области Туйгунаалы Абдраимова. Во время беспорядков в селе Орок Чуйской области он отказался давать комментарии журналистам по ситуации. Чиновник заявил, что ответит только на вопросы корреспондентов «Ала-Тоо 24» (ОТРК). Обращаясь к журналистке AKIpress, добавил: «Ваше лицо мне не нравится». После этого в социальных сетях начался сбор подписей за отставку Туйгунаалы Абдраимова. Он заявил, что извиняться перед журналисткой не собирается.