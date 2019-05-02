Добыча урана. В ГКПЭН придумали, как не возвращать деньги инвестору

Есть два случая, когда при отзыве лицензии у компании «ЮрАзия» правительство Кыргызстана не будет возвращать вложенные средства. Возможные варианты сегодня на заседании Жогорку Кенеша озвучил председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Эмиль Осмонбетов.

По словам заместителя главы Госэкотехинспекции Расула Артыкбаева, ведомство провело проверку состояния месторождения. Уже выписан штраф в 80 тысяч сомов на основе предписания инспекции ГКПЭН.

Глава ГКПЭН Эмиль Осмонбетов рассказал, что на основе технологических испытаний компании «ЮрАзия» дано разрешение раскапывать шуртер и брать технологические пробы. Но установлен лимит возможной выемки. Кроме того, восстановительные работы на месторождении тоже должна проводить «ЮрАзия».

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Эмиль Осмонбетов подтвердил, что компания вложила в разведку 271 миллион сомов. В случае отзыва лицензии ее владельцы могут предъявить правительству претензии и потребовать возврата средств.

«Все будет в рамках закона. Люди говорят, что на месторождении все раскопано. Будет плановая проверка. Если объемы раскопок будут выше плана в 10 тысяч тонн, компанию признают виновной. Во-вторых, есть правила перевозки опасных грузов. У нас появился вопрос, как они перевозили? Мы и это рассмотрим, если будет их вина, то не будет нагрузки на бюджет», — заключил Эмиль Осмонбетов.

Компания «ЮрАзия» собиралась разрабатывать месторождение Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы урано-торианитовых россыпей. Перерабатывать его планировали на Кара-Балтинском горнорудном комбинате. Однако кыргызстанцы категорически против проекта.

Представитель инвестора Андрей Акимов сообщил журналистам, что компания приостановила всю работу в стране до изменения обстановки. Акции протеста против разработки месторождения прошли в Бишкеке и Балыкчи.

Действие лицензии компании на геологоразведку месторождения временно приостановили.