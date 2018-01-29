Авария на ТЭЦ. Вслед за ГКНБ проверку начал Финпол

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями изучает материалы по факту аварии на ТЭЦ Бишкека. Об этом ИА «24.kg» сообщил председатель ГСБЭП Замирбек Осмонов.

По его словам, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

«Премьер-министр Сапар Исаков 27 января поручил Госэкотехинспекции провести проверку по факту аварии на ТЭЦ. Если ведомство выявит нарушения, они передадут материалы нам. Мы изучаем данный факт в пределах нашей компетенции. ГСБЭП, со своей стороны, также проводит оперативно-разыскные мероприятия», — заявил Замирбек Осмонов.

Отметим, на ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария. Ранее стало известно, что из-за поломок на ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах, несмотря на то, что энергетики уверяли: система постепенно начинает работать в штатном режиме.