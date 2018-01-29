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Происшествия

На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария

На ТЭЦ Бишкека произошла еще одна авария. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Электрические станции».

Неполадки на оборудовании возникли при подключении котла №24. Образовался свищ — разрыв трубы на экранной трубе 60 миллиметров. Специалисты вскрыли изоляцию, место повреждения локализовано. Место разрыва восстанавливают. Повреждение связано с погодными условиями.

К подключению готовят другой котлоагрегат — №23. Температура сетевой воды составляет 50-60 градусов. Режим усиленной работы сохраняется.

Ранее стало известно, что из-за поломок на ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы. 26 января на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах, несмотря на то, что энергетики уверяли: система постепенно начинает работать в штатном режиме.
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