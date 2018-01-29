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Происшествия

На ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы

На ТЭЦ Бишкека не могут запустить котлы. Об этом стало известно ИА «24.kg».

Основное повреждение, из-за которого остановилась теплоцентраль, устранено. Однако выходят из строя экранные трубы. В результате энергетики не могут запустить котлы.

ОАО «Бишкектеплосеть» поддерживает режим работы, но температура понижается до 10-12 градусов тепла. Началась дестабилизация системы теплоснабжения в домах. Специалисты уверяют: ни в одном жилом доме нет размороженной системы отопления.

«Бишкектеплосеть» настоятельно просит горожан не сбрасывать горячую воду.

26 января на ТЭЦ Бишкека произошла авария. Горожане жалуются на чуть теплые батареи и понижение температуры в квартирах, несмотря на то, что энергетики уверяли: система постепенно начинает работать в штатном режиме.
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