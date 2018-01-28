Возобновление теплоснабжения в первую очередь почувствуют живущие рядом с ТЭЦ

Улучшение ситуации с теплоснабжением будет отмечаться в первую очередь в близлежащих к Бишкекской ТЭЦ-1 районах, а также в центральной и восточной частях города. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

Уточняется, что повышение температуры в батареях и кранах жители южной, юго-западной и западной частей столицы из-за удаленного расположения от источника тепла почувствуют позже.

По данным ОАО «Бишкектеплосеть», в настоящий момент тепловые сети работают в заданном гидравлическом режиме. В работе все насосные станции и тепловые пункты, осуществляется циркуляция. Повреждения на магистральных и разводящих сетях отсутствуют.

Компанией организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтного персонала. По заявкам и обращениям абонентов работают 15 бригад.

В настоящее время на ТЭЦ производится постепенный подъем температуры подающей сетевой воды. По магистральным выводам отмечается рост температуры подачи. За последние сутки он составил 11 градусов по Цельсию.