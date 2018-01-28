20:10
-20
USD 68.39
EUR 85.25
RUB 1.23
Общество

Возобновление теплоснабжения в первую очередь почувствуют живущие рядом с ТЭЦ

Улучшение ситуации с теплоснабжением будет отмечаться в первую очередь в близлежащих к Бишкекской ТЭЦ-1 районах, а также в центральной и восточной частях города. Об этом ИА «24.kg» сообщили в ОАО «Бишкектеплосеть».

Уточняется, что повышение температуры в батареях и кранах жители южной, юго-западной и западной частей столицы из-за удаленного расположения от источника тепла почувствуют позже.

По данным ОАО «Бишкектеплосеть», в настоящий момент тепловые сети работают в заданном гидравлическом режиме. В работе все насосные станции и тепловые пункты, осуществляется циркуляция. Повреждения на магистральных и разводящих сетях отсутствуют.

Компанией организовано круглосуточное дежурство оперативно-ремонтного персонала. По заявкам и обращениям абонентов работают 15 бригад.

В настоящее время на ТЭЦ производится постепенный подъем температуры подающей сетевой воды. По магистральным выводам отмечается рост температуры подачи. За последние сутки он составил 11 градусов по Цельсию.
Ссылка:
просмотров: 2151
Версия для печати
Материалы по теме
Авария на ТЭЦ. Замерзших в Бишкеке разместили в отеле
Авария на ТЭЦ. Энергетики рапортуют о тепле, горожане опровергают
Тепла нет. Чиновники объединились в штаб и думают, как быстрее решить проблему
Электрики обещают: система выдержит нагрузку, свет отключать не будут
Водопроводная система Бишкека выдержит холода
Энергетики готовы к возможным перегрузкам из-за аварии на ТЭЦ Бишкека
Пациенты Национального госпиталя жалуются на холод в палатах
Неделя-24. Что вы могли пропустить
Бишкектеплосеть завела бот. История оплаты за тепло теперь и в Telegram
Всемирный банк даст Кыргызстану $46 миллионов на улучшение теплоснабжения
Популярные новости
Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о&nbsp;погоде на&nbsp;февраль Когда отступят морозы? Кыргызгидромет рассказал о погоде на февраль
Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в&nbsp;истории был самым холодным? Погодные аномалии Бишкека. Какой январь в истории был самым холодным?
Семь причин, по&nbsp;которым инспекторы могут остановить автомобиль Семь причин, по которым инспекторы могут остановить автомобиль
Фальшивые сомы. Что с&nbsp;ними делать, чтобы не&nbsp;попасть в&nbsp;тюрьму Фальшивые сомы. Что с ними делать, чтобы не попасть в тюрьму
Бизнес
Комфортный зимний отдых с&nbsp;MegaCom Комфортный зимний отдых с MegaCom
В&nbsp;нoвый гoд&nbsp;&mdash; в&nbsp;нoвoм фoрмaте В нoвый гoд — в нoвoм фoрмaте
ТВ, Интернет и&nbsp;услуги связи в&nbsp;одном тарифе: &laquo;Переходи на&nbsp;О! +TV&raquo; ТВ, Интернет и услуги связи в одном тарифе: «Переходи на О! +TV»
Mega iTV: цифровое телевидение с&nbsp;комфортом Mega iTV: цифровое телевидение с комфортом