Тепла нет. Чиновники объединились в штаб и думают, как быстрее решить проблему

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков провел оперативное совещание по обсуждению ситуации на Бишкекской ТЭЦ в связи с возникшими сбоями в работе старых котлоагрегатов.

По данным пресс-службы, его решением создан оперативный штаб по восстановлению теплоснабжения в столице.

Первый вице-премьер Аскарбек Шадиев, посетивший ТЭЦ, проинформировал главу правительства о том, что в связи с нарушением подачи сетевой воды на старые котлоагрегаты ТЭЦ и снижением ее температуры ухудшилось качество теплоснабжения абонентов ОАО «Бишкектеплосеть».

Штаб доверили возглавить Аскарбеку Шадиеву. Он и другие вошедшие в штаб чиновники должны принять своевременные меры для восстановления теплоснабжения потребителей города в кратчайший срок.

В составе оперативного штаба мэр Бишкека, главы Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования, Минздрава, Государственной инспекции по экологической и технической безопасности, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», НЭСК, «Электрические станции», «Северэлектро», «Бишкектеплосеть».