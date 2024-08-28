Мы не отдадим завод. Реакция владельцев ЗАО «Кум-Шагыл» на национализацию

Председатель cовета директоров и один из акционеров ЗАО «Кум-Шагыл» Нурбек Мамбеталиев прокомментировал заявления ГКНБ о том, что их завод и карьер в Бишкеке перешли государству.

Нурбек Мамбеталиев отметил, что ни один из 46 акционеров и он лично ни сделали ничего противозаконного, чтобы забрать сохраненное ими стабильное предприятие — здания, оборудование, технику и автотранспорт.

Предприниматель считает, что в окружении первых лиц государства есть люди, которые доносят руководству страны недостоверную информацию и ведут себя крайне неадекватно, забыв о правах акционеров, гражданских правах и презумпции невиновности. «Они используют механизм власти в своих интересах, гребя всех под одну гребенку неправых и, как мы, правых и безвинных, оказавшихся в непонятных и неадекватных тисках, целой группы непонятных умельцев», — говорится в заявлении.

«Скорее всего, эти люди из самого близкого окружения находятся под какой-то эйфорией и потеряли связь с действительностью и законами Кыргызстана и/или это окружение хочет оправдать все беззаконие, которое они сотворили вокруг завода и хотят выслужиться перед первыми лицами государства. Суды идут, мы представляем доказательства. Поскольку введено внешнее управление, у нас отсутствует доступ ко всем необходимым для защиты документам», — отметил Нурбек Мамбеталиев.

Председатель cовета директоров ЗАО «Кум-Шагыл» заметил, что внешний управляющий поувольнял людей из АУП и нанял своих без объявлений и конкурса. Позиция нового юриста (нанятого временным управляющим) по всем признакам не служит интересам «Кум-Шагыл».

По словам Нурбека Мамбеталиева, это явно и нескрываемо видно в судах, который они проигрывают из-за этого и из-за неравных условий. Коллектив предприятия также не имеет доступа к кабинетам, заводу и финансовой информации, расходам и доходам.

«Что творят, мы не знаем, и очевидно, что они нарушили много законов. Цены на продукцию временный управляющий поднял, а по некоторым позициям поднял аж в два раза, исходя из прайс-листа, который нам прислали клиенты. И вот в данных обстоятельствах мы все продолжаем работать и никогда не сдадимся, даже если пройдет 50 лет», — отметил Нурбек Мамбеталиев.

Дело принципа. Мы чисты перед законами Кыргызстана. Ничего не собираемся отдавать бесплатно, тем более завод. Даже по закону предусмотрена компенсация и право на обмен земельных участков, который подписан президентом Садыром Жапаровым. Мы уже устали всего бояться. Нурбек Мамбеталиев

Председатель совета директоров ЗАО «Кум-Шагыл» уверен в законности владения заводом, который работал и будет работать во благо всего Кыргызстана. Он просит у высшего руководства страны объективного рассмотрения вопроса в судах.

Нурбек Мамбеталиев подчеркнул, что производственный комплекс всегда платил большую аренду за карьеры и никогда их не приватизировал. Они всегда оставались на балансе государства.

«Мы стабильно по закону оплачивали роялти, плату за удержание лицензии (ПУЛ), аренду, имущественные налоги, НДС, налоги с продаж, отчисления в Соцфонд, ФОМС, Государственный пенсионный фонд и другие обязательные платежи. Приватизация всего предприятия завершилась в 1993 году, а мэрия Бишкека выдала в 2004 году право собственности на участки под приватизированными зданиями и сооружениями. Мэрия никогда приватизацией не занималась. Это прерогатива Госкомимущества», — заметил Нурбек Мамбеталиев.

Он считает, что даже отмена постановления мэрии не означает потерю законных прав на земельные участки под зданиями и сооружениями завода, права на сами здания и сооружения, оборудование, технику, автотранспорт, денежные средства и прочие активы, такие как ЗАО «Кум-Шагыл».

В заключение предприниматель подчеркнул, что акционеры предприятия продолжат юридически защищаться как в Кыргызстане, так и за пределами страны.