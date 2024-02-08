Аннулированы лицензии. Мэрия о ситуации вокруг завода «Кум-Шагыл»

В мэрии Бишкека прокомментировали 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл».

«Территория карьера, южнее 12-го микрорайона, является муниципальной собственностью согласно акту от 1 декабря 2023 года. Однако ЗАО «Кум-Шагыл» проводило работы по разработке карьера. Решением комиссии по геологии от 7 февраля 2024-го аннулированы лицензии по добыче и разработке карьера. В связи с чем на сегодня все работы приостановлены», — говорится в сообщении.

Столичный муниципалитет добавил, что часть территории завода является частной. В настоящее время со стороны правоохранительных органов ведется работа по даче оценки о правомерности получения Государственного акта на вышеуказанный участок.

Ранее 24.kg сообщало, что на завод, который занимается производством железобетонных изделий, прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.

Позже адвокат Людмила Сабельникова рассказала, что чиновники не представили соответствующих документов, поэтому сотрудники не освободили помещения.