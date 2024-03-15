Юрист назвал незаконным введение внешнего управления на заводе «Кум-Шагыл»

Генеральный директор ЗАО «Кум-Шагыл» Айдин Ибраев и адвокаты обратились к президенту Садыру Жапарову, председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. По их словам, до руководства страны доводится неверная информация вокруг завода. Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в Бишкеке.
Представители компании считают незаконным назначение временного внешнего управляющего в ЗАО. Как отметила юрист Жылдыз Эшалиева, она ознакомилась с постановлением кабмина о назначении временного внешнего управления и считает, что его применили незаконно.
«Изначально нужно понять сферу применения
Она также добавила, что Госагентство геологии ранее аннулировало четыре лицензии завода, но 28 февраля их восстановили.
Ранее 24.kg сообщало, что 8 февраля на завод прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу. Но рабочие не освободили помещения, так как чиновники не представили каких-либо документов.
Мэрия Бишкека ранее прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.
На пятый день после приостановления работы завода рабочие обратились к президенту Садыру Жапарову и главе спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они называли происходящее «рейдерским захватом».
Напомним, в столичном парке имени Максима Горького 15 февраля рабочие завода провели митинг. Они потребовали тогда вернуть им рабочие места.