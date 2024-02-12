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Экономика
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл» обратились к президенту

Сотрудники ЗАО «Кум-Шагыл», которое расположено в 12-м микрорайоне столицы, обратились к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они в полном недопонимании и называют происходящее рейдерским захватом.

Стоимость завода «Кум-Шагыл», которому принадлежит в том числе примерно 16 гектаров земли, — около $32 миллионов. Карьеры, которые он использовал, находятся в муниципальной собственности.

«В принудительном парядке нас лишили четырех лицензий на карьер, который, говорят, муниципальный. Сегодня на производство приехали все сотрудники предприятия. Мы зашли без препятствий. Но машины на территорию не пропускают. На основании протокола нам хотят отключить воду и свет. Честно признаюсь, что такое встречаю впервые», — рассказала адвокат Людмила Сабельникова.

Она добавила, что не лишенные лицензии цеха побаиваются работать, поэтому представители завода будут обращаться во все государственные органы, чтобы добиться справедливости.

Ранее 24.kg сообщало, что на завод, который занимается производством железобетонных изделий, 9 февраля прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.

Адвокат Людмила Сабельникова рассказала, что чиновники не представили каких-либо документов, поэтому сотрудники не освободили помещения.

Мэрия Бишкека прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/286499/
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