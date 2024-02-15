Сотрудники завода «Кум-Шагыл» вышли на митинг. Требуют вернуть рабочие места

В столичном парке имени Максима Горького проходит митинг сотрудников завода ЗАО «Кум-Шагыл», расположено в 12-м микрорайоне.

Участники акции протеста просят объяснить им ситуацию вокруг завода и дать возможность работать.

По их словам, предприятие лишили четырех лицензий для работы в муниципальном карьере. Но на заводе есть земли, являющиеся частной собственностью.

Ранее 24.kg сообщало, что на завод, который занимается производством железобетонных изделий, 9 февраля прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.

Адвокат Людмила Сабельникова рассказала, что чиновники не представили каких-либо документов, поэтому сотрудники не освободили помещения.

Мэрия Бишкека прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.