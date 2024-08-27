Завод «Кум-Шагыл» и карьер в Бишкеке вернули в собственность государства

Государству вернули стратегический объект с территорией 17,7 гектара стоимостью 1 миллиард 953 миллиона сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, якобы выявлен факт приватизации промышленного карьера с заводом и прилегающей территорией 16,05 гектара и 1,2 гектара.

Указанный стратегический объект и прилегающие земельные участки в 2004 году якобы незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО «Кум-Шагыл».

«Отмеченный производственный комплекс включает карьер по добыче гравия, щебенки, которые обладают индивидуальными качествами, и завод высококачественных строительных материалов из указанного сырья», — подчеркнули в госкомитете.

На протяжении 20 лет стратегический объект приносил значительные доходы частным лицам, а государство якобы ничего не получало.

По решению Бишкекского городского суда весь промышленный комплекс и прилегающие территории вернули в собственность государства. Основного фигуранта уголовного дела объявили в международный розыск.