Завод «Кум-Шагыл» и карьер в Бишкеке вернули в собственность государства

Государству вернули стратегический объект с территорией 17,7 гектара стоимостью 1 миллиард 953 миллиона сомов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, якобы выявлен факт приватизации промышленного карьера с заводом и прилегающей территорией 16,05 гектара и 1,2 гектара.
Указанный стратегический объект и прилегающие земельные участки в 2004 году якобы незаконно выданы ответственными должностными лицами частной компании ЗАО «Кум-Шагыл».
«Отмеченный производственный комплекс включает карьер по добыче гравия, щебенки, которые обладают индивидуальными качествами, и завод высококачественных строительных материалов из указанного сырья», — подчеркнули в госкомитете.
На протяжении 20 лет стратегический объект приносил значительные доходы частным лицам, а государство якобы ничего не получало.
По решению Бишкекского городского суда весь промышленный комплекс и прилегающие территории вернули в собственность государства. Основного фигуранта уголовного дела объявили в международный розыск.
- Ранее кабинет министров продлил временное внешнее управление в закрытом акционерном обществе «Кум-Шагыл» с 29 мая до 29 августа 2024 года.
- Ранее стало известно, что в изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод. Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев лично проинспектировал это.
- В середине марта генеральный директор ЗАО «Кум-Шагыл» Айдин Ибраев и адвокаты обратились к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. По их словам, до руководства страны доводят неверную информацию о предприятии, а постановление кабмина о назначении временного внешнего управления применили незаконно.
- Ранее 24.kg сообщало, что 8 февраля на завод прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.
- Мэрия Бишкека ранее прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.
- На пятый день после приостановления работы завода рабочие обратились к главе государства Садыру Жапарову и председателю спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они называли происходящее «рейдерским захватом».
- Отметим, в столичном парке имени Максима Горького 15 февраля рабочие завода провели митинг. Они требовали вернуть им рабочие места.