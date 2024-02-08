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Городские власти при поддержке милиции остановили работу завода ЗАО «Кум-Шагыл»

Представители мэрии Бишкека при поддержке милиции остановили работу завода ЗАО «Кум-Шагыл» в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили на предприятии, которое расположено в 12-м микрорайоне столицы.

Как отмечается, милиция оцепила территорию завода, который занимается производством железобетонных конструкций. Все работы на предприятии приостановлены. По некоторым данным, уже отключены свет и вода, рабочих отправляют по домам.

Стоимость завода ЗАО «Кум-Шагыл», которому принадлежит в том числе около 16 гектаров земли, около $32 миллионов. Карьеры, которые оно использовала, находитяся в муниципальной собственности. 

По словам адвоката Людмилы Сабельниковой, руководству предприятия документов, оправдывающих действия чиновников и милиции, пока не предъявили.

«Сегодня в 12.32 приехало более 10 машин и автобус с сотрудниками милиции. Поехали туда, где производство. Сказали в течение часа приостановить работу. Приехал мэр Айбек Джунушалиев, глава Госстроя Нурдан Орунтаев. Они сказали, что нас якобы лишили лицензии», — рассказала адвокат.

Официальных комментариев от мэрии Бишкека или МВД пока не поступало.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286255/
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