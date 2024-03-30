В Бишкеке на изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проинспектировал подготовку к установке асфальтобетонного завода на территории карьера возле ЗАО «Кум-Шагыл», расположенного в 12-м микрорайоне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По данным ведомства, завод производит щебеночно-мастичный асфальтобетон. Эта новая технология значительно улучшит работу асфальтового покрытия.

«В столице планируются крупные проекты по реконструкции и строительству дорог. В рамках административно-территориальной реформы муниципалитету необходимо охватить и дороги присоединенных территорий», — отметили в мэрии.

Появление нового АБЗ значительно улучшит скорость и качество производства асфальтной смеси.

Также одно сооружение (АБЗ) переносят с МП «Бишкекасфальтсервис» на территорию около ЗАО «Кум-Шагыл». Таким образом, там будут два асфальтобетонных завода.

Производительность нового АБЗ — 180-220 тонн в час, старого — 80-120 тонн в час.