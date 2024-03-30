В Бишкеке на изъятом у «Кум-Шагыла» карьере ставят новый асфальтобетонный завод

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев проинспектировал подготовку к установке асфальтобетонного завода на территории карьера возле ЗАО «Кум-Шагыл», расположенного в 12-м микрорайоне. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.
По данным ведомства, завод производит щебеночно-мастичный асфальтобетон. Эта новая технология значительно улучшит работу асфальтового покрытия.
«В столице планируются крупные проекты по реконструкции и строительству дорог. В рамках административно-территориальной реформы муниципалитету необходимо охватить и дороги присоединенных территорий», — отметили в мэрии.
Появление нового АБЗ значительно улучшит скорость и качество производства асфальтной смеси.
Также одно сооружение (АБЗ) переносят с МП «Бишкекасфальтсервис» на территорию около ЗАО «Кум-Шагыл». Таким образом, там будут два асфальтобетонных завода.
Производительность нового АБЗ — 180-220 тонн в час, старого — 80-120 тонн в час.
- Ранее управление землепользования и строительства при мэрии подало иск в суд о признании недействительным постановления муниципалитета о выдаче земли ЗАО «Кум-Шагыл» в собственность.
- В середине марта генеральный директор ЗАО «Кум-Шагыл» Айдин Ибраев и адвокаты обратились к президенту Садыру Жапарову и председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву. По их словам, до руководства страны доводят неверную информацию о предприятии, а постановление кабмина о назначении временного внешнего управления применили незаконно.
- Ранее 24.kg сообщало, что 8 февраля на завод прибыла делегация городских и других чиновников, включая мэра столицы и главу Госстроя, в сопровождении автобуса с милицией. Последние оцепили предприятие. Руководству завода рекомендовали прекратить работу.
- Мэрия Бишкека ранее прокомментировала 24.kg ситуацию вокруг земельного участка ЗАО «Кум-Шагыл». По ее данным, решением комиссии по геологии все лицензии предприятия по добыче и разработке карьера аннулированы.
- На пятый день после приостановления работы завода рабочие обратились к главе государства Садыру Жапарову и председателю спецслужб Камчыбеку Ташиеву с просьбой помочь разобраться в ситуации вокруг производства. Они называли происходящее «рейдерским захватом».
- Отметим, в столичном парке имени Максима Горького 15 февраля рабочие завода провели митинг. Они требовали вернуть им рабочие места.