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Сюжет: Дела о захвате власти

Акына Аската Жетигена арестовали на два месяца

Акына Аската Жетигена, который выражался на видео нецензурно в отношении руководства страны, арестовали на два месяца.

Известно, что по факту возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Ранее по прямым эфирам акына в соцсетях назначили две экспертизы.

17 марта сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена за критику власти и возбудили уголовное дело по статье «Призывы к насильственному захвату власти». Его привезли из Нарына в Бишкек и водворили в ИВС на 48 часов. По решению Первомайского суда столицы акына отпустили под подписку о невыезде.

Вчера задержанный, затем отпущенный под подписку о невыезде Аскат Жетиген поблагодарил кыргызстанцев за поддержку и заявил: «Видя, как обнаглели экидосы, не могу быть культурным. Народ их привел к власти с надеждой на то, что в стране будут установлены справедливость и порядок». Он также добавил, что готов понести ответственность за сказанное.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289576/
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