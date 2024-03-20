Акына Аската Жетигена арестовали на два месяца

Акына Аската Жетигена, который выражался на видео нецензурно в отношении руководства страны, арестовали на два месяца.

Известно, что по факту возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Ранее по прямым эфирам акына в соцсетях назначили две экспертизы.

17 марта сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена за критику власти и возбудили уголовное дело по статье «Призывы к насильственному захвату власти». Его привезли из Нарына в Бишкек и водворили в ИВС на 48 часов. По решению Первомайского суда столицы акына отпустили под подписку о невыезде.

Вчера задержанный, затем отпущенный под подписку о невыезде Аскат Жетиген поблагодарил кыргызстанцев за поддержку и заявил: «Видя, как обнаглели экидосы, не могу быть культурным. Народ их привел к власти с надеждой на то, что в стране будут установлены справедливость и порядок». Он также добавил, что готов понести ответственность за сказанное.