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Общество

Не могу лицемерить. Акын Аскат Жетиген поблагодарил кыргызстанцев за поддержку

Задержанный, затем отпущенный под подписку о невыезде акын Аскат Жетиген поблагодарил кыргызстанцев за поддержку. На своей странице в Facebook он опубликовал пост.

Акын написал, что был шокирован, когда увидел, сколько людей за него переживает после его последнего «популярного» обращения.

«Я благодарен своему народу! Все сказанные хорошие и плохие слова во благо! Даже те, кто критиковал меня за маты, и те, кто просто закрыл глаза на это, поняли суть мною сказанного. Они оставили искренние комментарии. Полностью согласен со словами «невоспитанность, неуважение». Правду надо называть правдой — я проявил невоспитанность.

Но, видя, как обнаглели экидосы, не могу быть культурным. Народ их привел к власти с надеждой на то, что в стране будут установлены справедливость и порядок. Мое мужское достоинство этого не позволит», — отметил он.

Аскат Жетиген добавил, что ожидал давления со стороны властей и был к этому готов. «Хочу подчеркнуть, что я отвечу за каждое свое слово, потому что я кыргыз. Я хочу извиниться перед своим народом за то, что, будучи акыном, допустил некультурную брань», — написал он.

Но в то же время автор поста напомнил, что специально обматерил. «Я понимал, что после такого шага все мои усилия и репутация, которую я имею спустя 20 лет работы, пойдут насмарку. Я готов отправиться в ад ради интересов своего народа и сохранности нашей земли. Когда целостность, независимость, будущее республики находятся под угрозой, я не могу подхалимничать и быть лицемером. Буду придерживаться этой позиции всегда», — заключил он.

Напомним, ранее сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена. Его заподозрили в призывах к захвату власти из-за видеообращений. Но позже по решению Первомайского суда Бишкека акына отпустили под подписку о невыезде.

Сегодня стало известно, что Аската Жетигена опять задержали по другому уголовному делу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289542/
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