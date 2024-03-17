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Происшествия

За критику власти. В Нарыне задержан известный акын Аскат Жетиген

Сотрудники ГКНБ задержали акына Аската Жетигена. Об этом радио «Азаттык» сообщила адвокат Венера Буудайбекова. По ее словам, его привезли в Бишкек и водворили в ИВС на 48 часов.

Kaktus
Фото Kaktus. В Нарыне задержан известный акын Аскат Жетиген

Отмечается, что «ГКНБ заподозрил его в призывах к захвату власти из-за его видеообращений и возбудил уголовное дело в 2022 году».

«В связи с этим Аската Жетигена несколько раз допросили. Венера Буудайбекова говорит, что следователь назвал основанием для ареста творческого деятеля заключение экспертизы, проведенной по его заявлениям», — говорится в публикации.

Ранее Аскат Жетиген опубликовал видео, где раскритиковал последнее интервью президента Садыра Жапарова. При этом он использовал ненормативную лексику. Акын рассказал, что за много лет работы в Министерстве культуры почти каждый день пытался попасть на прием к президенту, чтобы обсудить вопросы увеличения финансирования сферы культуры, однако за три года его ни разу не приняли.

Аскат Жетиген — известный акын, композитор и комузист. В 18 лет он возглавил фольклорно-этнографический ансамбль «Ордо Сахна», с выступлениями которого посетил более 20 стран.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/289233/
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