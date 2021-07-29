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Орхана Инанды хотят приговорить к 22,5 годам тюрьмы

Орхана Инанды хотят приговорить к 22,5 годам тюрьмы. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По их данным, суд принял соответствующее ходатайство обвинения. Похищенному директору МОУ «Сапат» предъявили обвинение в управлении вооруженной террористической организацией. Отмечается, что прокуратура Анкары просила дать Орхану Инанды от 15 до 22,5 года тюремного заключения. Суд удовлетворил ходатайство.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля глава государства заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан. МИД вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» имеется двойное гражданство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202554/
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