Дело Орхана Инанды. Прокурор просит дать обвиняемому 22 года тюрьмы

Генеральная прокуратура Анкары просит дать 22 года тюремного заключения похищенному в Бишкеке директору МОУ «Сапат» Орхану Инанды. Об этом сообщает ИА «Анадолу».

По его данным, директора «Сапата» обвиняют в «управлении вооруженной террористической организацией». За это может грозить тюремное заключение от 15 до 22,5 года. Сторона обвинения потребовала назначить максимально возможное наказание.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан. МИД КР вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину. ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары его заключили под стражу.