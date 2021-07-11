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Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы. В МВД поступило 40 сообщений о нарушениях

Сегодня в МВД поступило 40 сообщений по нарушениям избирательного законодательства, из них в Бишкеке — 32, Оше — 2, Токмаке — 6. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела следственной службы МВД Султан Макилов.

«В ЕРПП зарегистрированы как преступление шесть фактов, как проступки — два. Все в Бишкеке. По остальным проводятся следственные мероприятия для уточнения», — сказал он.

Султан Макилов добавил, что до дня тишины МВД зарегистрировало 59 фактов о нарушениях. «Из них 23 зарегистрированы как преступления и 9 — как проступки. Также в Оше были вручены уведомления о подозрении шести гражданам: трем кандидатам и трем представителям партий, в Бишкеке — два уведомления представителям партий. Их дела в ближайшие дни будут направлены в суд. В Оше уже два уголовных дела направлены в суд», — отметил он.

Начальник отдела не стал называть названия политорганизаций, сославшись на тайну следствия.

Напомним, в Бишкеке, Оше и Токмаке сегодня проходят повторные выборы депутатов городских кенешей. На 12.00 проголосовали почти 12,5 процента избирателей.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200638/
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