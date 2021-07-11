Повторные выборы. На 12.00 проголосовали 12,47 процента избирателей

Общая явка избирателей на повторных выборах депутатов городских кенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке на 12.00 составила 12,47 процента. Такие данные приводит Центризбирком.

Отмечается, что на избирательные участки пришли 77 тысяч 26 человек. В том числе в Бишкеке проголосовали 39 тысяч 271 избиратель, или 9,2 процента от общего числа, в Оше — 30 тысяч 940 избирателей, или 20,26 процента, и в Токмаке — 6 тысяч 815 избирателей, или 17,89 процента.

Напомним, что в повторных выборах депутатов трех городских кенешей участвуют 26 политических партий, которые в совокупности выдвинули 2 тысячи 204 кандидата. Они борются за 121 мандат.