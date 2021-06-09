Мелис Турганбаев рассказал о встрече с экс-главой «Сапата» Орханом Инанды

Экс-глава ГСИН Мелис Турганбаев вернулся в Бишкек из Грузии. Об этом он сообщил 24.kg.

Бывший чиновник подтвердил, что действительно 31 мая встречался с пропавшим без вести Орханом Инанды.

«Да, мы сидели в кафе «Адриано». Я знаю Орхана Инанды больше 20 лет — с тех пор, когда он открыл первую школу «Сапат» в Свердловском районе Бишкека. Это был конец 1990-х годов. У нас дружеские отношения. В тот день обсуждали систему образования, у меня есть идея открыть бизнес. Я был с сыном. Минут 30 поговорили, чай пили и уехали. До этого я тоже с ним встречался, он помогал устроить детей в школу «Сапат». В Грузию и Украину я ездил по линии спорта, вернулся 7 июня», — сказал Мелис Турганбаев.

Он напомнил, что по изчезновению Орхана Инанды создана следственно-оперативная группа. По мнению бывшего милицейского чиновника, в социальных сетях не стоит выставлять фото с записи видеорегистратора, поскольку это будет мешать следствию.

«Орхан Инанды очень дружелюбный, человечный. Знаю его только с хорошей стороны. Надеюсь, он найдется. Мы не должны мешать следствию и бежать впереди поезда», — добавил Мелис Турганбаев.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. С тех пор о нем ничего неизвестно.

Супруга президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа. Глава государства поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело.

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.