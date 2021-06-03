Исчезновение Орхана Инанды. Митинги продолжатся, пока его не найдут

Сторонники Орхана Инанды будут выходить на акции до тех пор, пока он не будет найден. Об этом заявлено на митинге у Дома правительства в Бишкеке.

Организаторы поблагодарили всех, кто пришел, чтобы поддержать педагога.

«Мы будем собираться здесь каждый день в 10.00, пока Орхана Инанды не найдут. Мы призываем руководство МВД и ГКНБ как можно скорее раскрыть это дело и сообщить общественности все подробности. Верните нашего учителя!» — сказали митингующие.

Сегодня акция завершилась. Участники разошлись, но завтра вновь выйдут на митинг.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в тот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня.