По версии правительственного СМИ Турции, к пропаже Орхана Инанды причастен ГКНБ

Правительственное турецкое СМИ пишет, что к пропаже Орхана Инанды причастны кыргызские спецслужбы. Об этом говорится в публикациях газеты Sabah.

6 июня журналист этого издания Ферхат Унлу опубликовал статью «Колебание секретной службы». В ней говорится, что к похищению Орхана Инанды причастен ГКНБ.

«Вечером в понедельник, 31 мая, на улице Малдыбаева был остановлен автомобиль. Этот автомобиль марки Lexus 470 принадлежал Орхану Инанды. Позже, около 4.20, эта машина найдена милицией с открытой дверью и спущенным колесом. Два телефона Инанды находились в машине, в том числе тот, с которого он последний раз разговаривал в 21.00. Одна из важных деталей — кадры с внутренней камеры были доступны до момента инцидента, но потом были удалены. Кыргызская милиция сформировала «следственно-оперативную группу из опытных следователей» для осмотра автомобиля и раскрытия загадочного инцидента. Однако те, кто остановил машину Орхана Инанды, были сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности. Так что, даже если и была операция, это была операция, проведенная кыргызской службой», — пишет Ферхат Унлу.

Фото скриншот газеты Sabah . Статья Ферхата Унлу

7 июня другой журналист этого же СМИ Хасан Басри Ялчын опубликовал материал «Новый этап в борьбе с ФЕТО». В нем он сообщает, что один из основателей образовательных центров «Сапат» Орхан Инанды задержан в Кыргызстане.

«Пока я писал эту статью, из Кыргызстана пришла важная новость. Был задержан центральноазиатский имам ФЕТО Орхан Инанды», — написал Хасан Басри Ялчын, при этом напомнив, что недавно племянник главы ФЕТО Фетхуллаха Гюлена Селахаттин был доставлен в Турцию из Кении в результате успешной спецоперации.

«Но, пожалуй, самое главное — это то, что власть Турции теперь может дойти до семьи лидера организации даже за ее пределами. Те, кто чувствует себя за границей в безопасности, с каждым днем будут все тяжелее ощущать, насколько пусто это доверие. Главарь организации не смог защитить даже своего родственника», — комментирует задержание журналист.

Согласно открытым источникам, газета Sabah принадлежит медиахолдингу Turkuvaz Medya Grubu, входящему в Çalık Holding, генеральным директором которого является турецкий бизнесмен и зять Реджепа Тайипа Эрдогана Берат Албайрак, а его владельца — Ахмета Чалыка называют близким соратником Эрдогана.

ФЕТО — в переводе с турецкого «Террористическая организация Фетхуллаха» (Fethullahçı Terör Örgütü). В 2016 году власти Турции обвинили движение религиозного деятеля Фетхуллаха Гюлена в попытке переворота и признали террористическими организациями учреждения, созданные им.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Девятые сутки о нем ничего не известно.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».