ГКНБ и МВД надо усилить работы по поиску Орхана Инанды. Поручение президента

Садыр Жапаров поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана Орхана Инанды. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Уточняется, что глава государства поручил правоохранительным органам провести соответствующие разыскные мероприятия по установлению местонахождения гражданина Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке пропал бывший директор сети школ «Сапат» Орхан Инанды. Его близкие рассказали, что накануне Инанды ушел из дома на встречу. Через час его родные нашли машину в нескольких кварталах от дома.

«Орхан Инанды живет в 10-м микрорайоне около Южной магистрали, машину нашли в другом месте. Ничего не пропало — деньги, документы, телефон, все было в авто», — сообщили редакции.