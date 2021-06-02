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Общество

Исчезновение Орхана Инанды. У посольства Турции в Бишкеке вновь митингуют

Сегодня в Бишкеке у здания посольства Турции вновь митингуют.

Сейчас здесь находятся около 60 человек, которые требуют найти пропавшего 31 мая Орхана Инанды.

По мнению участников акции, президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили, они считают, что к похищению причастны спецслужбы Турции.

Дипломатическая миссия официальной Анкары никак не реагирует и не комментирует исчезновение гражданина Кыргызстана, но турка по происхождению.

Адвокат Зоотбек Кудайбергенов ранее сообщил, что, по неподтвержденной информации, Орхана Инанды силой удерживают в Бишкеке.

Напомним, о местонахождении Орхана Инанды неизвестно с 31 мая. Он последний раз выходил на связь в этот день примерно в 18.00. В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Международное образовательное учреждение «Сапат» просит помочь в его поисках. Президент Садыр Жапаров также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По данным МВД, в рамках материалов досудебного производства создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников ведомства, ГУВД столицы и УВД Октябрьского района, разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, ведутся все необходимые следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения гражданина Орхана Инанды.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196107/
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