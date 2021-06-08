Посольство Турции опровергает нахождение Орхана Инанды в здании дипмиссии

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев.

По его словам, накануне в МИДе прошла встреча с послом Турции в Кыргызстане.

«Посол опроверг заявление жены Орхана Инанды. Он сказал, что это не правда», — проинформировал депутатов Айбек Артыкбаев.