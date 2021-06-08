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Общество

Посольство Турции опровергает нахождение Орхана Инанды в здании дипмиссии

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства. Об этом на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сообщил заместитель министра иностранных дел Айбек Артыкбаев.

По его словам, накануне в МИДе прошла встреча с послом Турции в Кыргызстане.

«Посол опроверг заявление жены Орхана Инанды. Он сказал, что это не правда», — проинформировал депутатов Айбек Артыкбаев.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Девятые сутки о нем ничего не известно.

Жена президента международного образовательного университета «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/196907/
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