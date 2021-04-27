В Бишкеке еще один человек отравился аконитом. В больнице это отрицают

В Бишкеке еще один человек отравился аконитом. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их информации, пенсионера с признаками легкого отравления два дня назад привезли в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии. Пострадавший решил, что иссык-кульский корень поможет ему при лечении одного из хронических заболеваний. В больнице этот факт отрицают.

«Если бы к нам привезли пациента с отравлением иссык-кульским корнем, то мне бы об этом немедленно доложили. Но мне о новых случаях отравления не докладывали», — сказал главврач БНИЦТиО Алмазбек Кубатбеков.

Напомним, 20 апреля бригадой скорой медицинской помощи Бишкека в отделение реанимации Национального центра кардиологии и терапии в крайне тяжелом состоянии был доставлен 63-летний пациент с жалобами на выраженную слабость, тошноту, рвоту, перебои в работе сердца. Он признался, что принимал настойку из иссык-кульского корня. В тот же день еще трое пострадавших с признаками отравления аконитом поступили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

На сегодня трое из четверых отравившихся уже выписаны из больниц домой.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.