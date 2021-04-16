Садыр Жапаров предложил лечить COVID-19 иссык-кульским корнем

Президент Садыр Жапаров предлагает кыргызстанцам против COVID-19 пить лекарства, изготовленные кустарным методом. Об этом глава государства написал на своей странице Instagram.

Он отмечает, что открытие врачей Кыргызстана может вылечить коронавирусную инфекцию на начальной стадии.

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Садыр Жапаров поделился видео, где в частном цеху без соблюдения санитарных норм изготавливают средства из иссык-кулького корня («ядовитого свинца»). На видео замечены люди, ранее сопровождающие президента. Они клеят на пластиковую бутылку инструкцию по применению жидкости.

В ней указано, что средство помогает от рака желудка и коронавирусной инфекции.

«Не пренебрегайте здоровьем и сразу же отправляйтесь в районные или городские больницы. Вы быстро вылечитесь. Почти все больные, лечащиеся в красных зонах, которых я посетил сегодня, обратились к врачам очень поздно, таким образом запустили болезнь. Некоторые из них сейчас в критическом состоянии находятся в реанимационных отделениях», — пишет президент.

Напомним, осенью 2020 года Садыр Жапаров заявил, что он знает средства от коронавируса, которыми они лечились в местах заключения.

Иссык-кульский корень (Борец джунгарский, или Аконит джунгарский (лат. Aconítum soongáricum) — многолетнее травянистое растение. Крайне ядовит, считается, что применение его в медицине опасно для жизни даже при традиционном наружном применении.