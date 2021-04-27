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Общество
Сюжеты: COVID-19, Скандалы с чиновниками

Отравление аконитом. Трое из четверых пострадавших выписаны из больниц

Трое пациентов из четырех ранее отравившихся аконитом выписаны из больниц Бишкека. Их состояние удовлетворительное. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Минздрава.

«На сегодня госпитализированным остается один пациент, который был доставлен в Национальный центр кардиологии и терапии. Его состояние стабильное, завтра планируют выписать и отправить домой», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 20 апреля бригадой скорой медицинской помощи Бишкека в отделение реанимации Национального центра кардиологии и терапии в крайне тяжелом состоянии был доставлен 63-летний пациент с жалобами на выраженную слабость, тошноту, рвоту, перебои в работе сердца. Он признался, что принимал настойку из иссык-кульского корня. В тот же день еще трое пострадавших с признаками отравления аконитом поступили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

Ранее президент Садыр Жапаров предложил лечиться от COVID-19 лекарствами, изготовленными кустарным методом. Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев признался, что во вторую волну больных уже лечили иссык-кульским корнем, но не говорили об этом. Отменять такое «лечение» он не намерен.

Однако в аккаунтах Садыра Жапарова в Facebook и Instagram исчезли публикации, которые он написал ранее об эффективном лечении иссык-кульским корнем.

Депутаты профильного комитета выразили недоверие министру здравоохранения Алымкадыру Бейшеналиеву.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191682/
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